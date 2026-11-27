Delimitation, Women Reservationएप्रिल २०२६ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरुन सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु आहेत. २०२६ हे डिलिमिटेशन प्रक्रियेशी जोडून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करणे आणि लोकसभेच्या कमाल जागांची संख्या वाढवणे या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आले होते..मात्र, १७ एप्रिल २०२६ रोजी लोकसभेत हे विधेयक आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने पारित होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या बाजूने २९८ आणि विरोधात २३० मते पडली, तर घटनादुरुस्तीसाठी ३५२ मतांची आवश्यकता होती. हे विधेयक मंजूर न झाल्याने सरकारला संबंधित केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२६ आणि डिलिमिटेशन विधेयक २०२६ देखील मागे घ्यावे लागले..Supreme Court: शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! पात्रता असूनही बिनमंजूर पदावर नोकरीचा हक्क नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय? .या विधेयकाचा जनगणना आणि डिलिमिटेशनशी म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचनेशी थेट संबंध होता. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे संसदीय मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्यावर जी स्थगिती आणण्यात आली होती, ती २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन करून दूर करण्याचा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश होता..बदलत्या लोकसंख्येनुसार योग्य प्रतिनिधित्व देत 'एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य' हे लोकशाही तत्व बळकट करणे हा यामागील विचार मांडण्यात आला. मात्र, लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना लागू झाल्यास लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण यशस्वीपणे राबवणाऱ्या विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होऊन त्यांना फटका बसेल, असा आक्षेप विरोधी पक्षांनी घेतला आणि महिला आरक्षण परिसीमनापासून वेगळे ठेवण्याची मागणी केली..Solapur DCC Bank Election : सोलापूर जिल्हा बँक निवडणूक, माळशिरसमधून मोहिते पाटील गटाने खाते उघडले; अर्जुनसिंह मोहिते पाटील विजयी.दरम्यान, १६ एप्रिल २०२६ रोजी महिलांना लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देणारा 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' लागू झालं. मात्र, संविधानातील कलम ३३४ए नुसार हे आरक्षण आगामी २०२७ च्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या परिसीमनाशी जोडलेले असल्याने ते २०३४ पूर्वी प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता कमी मानली जाते. ही संभाव्य दिरंगाई टाळून महिला आरक्षणाचा लाभ २०२९ च्या निवडणुकांपर्यंतच मिळावा, यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेत परिसीमन प्रक्रिया वेगवान करण्याच्या हेतूने संविधान सुधारणा) विधेयक २०२६ आणि संबंधित विधेयके सादर करण्यात आली होती.