Women Reservation Bill: नवीन आणि जुन्या महिला आरक्षण विधेयकात काय फरक? सीट रोटेशनवरून वाद का? वाचा नव्या नियमांमागचं गणित...

भारतीय राजकारणात महिला आरक्षणाचा मुद्दा बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे. राजकारणातील महिलांचा सहभाग वाढवणे हे त्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे, तरीही संसद आणि विधानसभेत त्यांची संख्या तुलनेने कमी किंवा अगदी नगण्य आहे. ही उणीव दूर करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयकावर केवळ चर्चाच झाली नाही, तर अनेक प्रयत्नही करण्यात आले, परंतु ते पूर्णपणे मंजूर होऊ शकले नाही. .आता 'नारी शक्ती वंदन कायद्या'मुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्याचे खरे स्वरूप काय असेल हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. पण सध्या आपण हे समजून घेऊया की हे विधेयक यापूर्वीही मांडले गेले होते आणि आता पुन्हा आले आहे. या सर्व विधेयकांमध्ये काय फरक आहे? त्यांची अंमलबजावणी झाल्यास काय होईल? .महिला आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम १९९६ मध्ये सादर करण्यात आले. त्याला ८१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हटले जात होते. त्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. त्यावेळी संयुक्त आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. त्यानंतर हे विधेयक अनेक वेळा पुन्हा सादर करण्यात आले, परंतु प्रत्येक वेळी ते मंजूर होऊ शकले नाही. २०१० मध्ये, हे विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले, परंतु लोकसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही, त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा रखडले..इंडिया आघाडीच्या एकजुटीने मोदी सरकारची उडाली झोप, मोदी-शहांना आता विरोधकांत फुटीची आशा.मागील विधेयकाबाबत अनेक मतभेद होते. काही पक्षांचा असा युक्तिवाद होता की, त्यात मागासलेल्या वर्गातील महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा अभाव आहे. त्याचे फायदे केवळ विशिष्ट वर्गांपुरतेच मर्यादित राहतील. काही नेत्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, कोणत्याही कायद्याची गरज न भासता राजकीय पक्षांनी स्वतःच महिलांना तिकीट वाटप करावे. जागांच्या फेरबदलालाही विरोध होता. प्रत्येक निवडणुकीत जागा बदलल्याने नेत्यांचे त्यांच्या मतदारसंघाशी असलेले नाते कमकुवत होऊ शकते. या कारणांमुळे, हे विधेयक वारंवार पुढे येत राहिले आणि रखडले..भारतात पंचायत आणि नगरपालिका स्तरावर महिलांसाठी आरक्षण आधीपासूनच लागू आहे. ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीने महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवल्या. अनेक राज्यांनी हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. याचा काही प्रमाणात सकारात्मक परिणाम झाला आहे. लाखो महिला स्थानिक राजकारणात उतरल्या आहेत आणि त्यांनी शिक्षण, स्वच्छता व आरोग्य यांसारख्या विषयांवर काम केले आहे. या अनुभवाच्या आधारावर संसदेतील आरक्षणाची मागणीही अधिक बळकट झाली आहे..२०२३ मध्ये केंद्र सरकारने महिला आरक्षणासंदर्भात एक नवीन विधेयक सादर केले. त्याला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असे म्हटले गेले. हे विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते. ते लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले. त्याला व्यापक राजकीय पाठिंबा मिळाला आणि अनेक पक्षांनी त्याचे स्वागत केले. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आणि बसपा प्रमुख मायावती यांनीही या नवीन विधेयकाला पाठिंबा दिला होता..नवीन विधेयकात ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूदही आहे. हे आरक्षण लोकसभा आणि राज्य विधानसभा या दोन्ही सभागृहांना लागू होईल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. आरक्षणाचा कालावधी १५ वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. गरज भासल्यास तो पुढे वाढवला जाऊ शकतो. जुन्या आणि नवीन विधेयकांमधील सर्वात मोठा फरक अंमलबजावणी प्रक्रियेत आहे. .Narendra Modi: विरोध करणाऱ्यांना निवडणुकीत महिलांनी धडा दिला; क्रेडिट घ्या, पण महिला आरक्षणाला पाठिंबा द्या; मोदींची मोठी ऑफर.नवीन विधेयकाची अंमलबजावणी तात्काळ होणार नाही. त्यासाठी प्रथम राष्ट्रीय जनगणना आणि त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना आवश्यक असेल. मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजे जागांचे नवीन वाटप. लोकसभा आणि विधानसभेतील सध्याच्या जागांची संख्या वाढेल. या दोन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे याच्या अंमलबजावणीला काही वेळ लागू शकतो, ज्यामुळे टीकाही झाली आहे. नवीन विधेयकात जागांच्या फेरबदलाची तरतूद आहे, म्हणजेच प्रत्येक निवडणुकीत राखीव जागा बदलतील. .यामुळे वेगवेगळ्या प्रदेशांतील महिलांना संधी मिळेल, परंतु त्यामुळे सातत्याला बाधा येऊ शकते. अनेक तज्ञांच्या मते, याचा दीर्घकालीन विकास योजनांवर परिणाम होऊ शकतो, कारण वारंवार मतदारसंघ बदलल्यामुळे नेते कामाऐवजी सत्तेवरच लक्ष केंद्रित करतील. १९९० चे दशक हे आघाडी सरकारांचे युग होते. कोणत्याही मोठ्या निर्णयावर एकमत होणे कठीण होते. आज केंद्र सरकारकडे भक्कम बहुमत आहे, ज्यामुळे हे विधेयक मंजूर करणे सोपे झाले आहे. शिवाय, महिलांच्या समस्यांबद्दलची सामाजिक जागरूकता वाढली आहे, ज्यामुळे विधेयकाला मिळणाऱ्या समर्थनालाही बळ मिळाले..हे विधेयक महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते. यामुळे संसदेतील महिलांची संख्या झपाट्याने वाढेल. सध्या लोकसभेत महिलांचा वाटा सुमारे १४ टक्के आहे. आरक्षण लागू झाल्यावर हा वाटा ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. यामुळे धोरणनिर्मितीत महिलांचा सहभाग वाढेल. अनेक अभ्यासांनुसार, महिलांच्या सहभागामुळे सामाजिक कार्यक्रमांकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. ज्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य जनतेला होईल..Nari Shakti Vandan Act Explained: राजकारणात महिलांचा आता सत्तेवर हक्क! ३३ टक्के आरक्षणाचा गेमचेंजर कायदा काय? विरोधकही का झाले अस्वस्थ!.या विधेयकाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे त्याच्या अंमलबजावणीतील विलंब. जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना कधी होईल हे अस्पष्ट आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे मागासलेल्या वर्गातील महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण. ही मागणी अजूनही प्रलंबित आहे. तिसरा मुद्दा राजकीय प्रशिक्षण आणि संधी हा आहे. केवळ जागा आरक्षित करणे पुरेसे नाही. राजकीय पक्षांनी महिलांना नेतृत्वपदावरही आणले पाहिजे..या विधेयकाचा प्रभाव केवळ राजकारणापुरता मर्यादित राहणार नाही. त्यामुळे समाजात महिलांचे स्थान अधिक मजबूत होईल. ते मुलींसाठी प्रेरणास्थान ठरेल. तसेच, त्यामुळे कुटुंबांमधील निर्णय घेण्याच्या पद्धतीतही बदल होईल. जगभरातील अनेक देशांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण किंवा कोटा प्रणाली लागू आहे. रवांडामध्ये संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानसारखे देशही महिलांसाठी जागा राखीव ठेवतात. भारतातील हे पाऊल जागतिक प्रवाहांशी सुसंगत मानले जात आहे..Womens Reservation Bill: मुस्लिम महिलांच्या मुद्द्यावरुन अमित शाह संतापले; अखिलेश यादव यांना जोरदार प्रत्युत्तर.त्यामुळे, असे म्हणता येईल की महिला आरक्षण विधेयक हे भारतीय लोकशाहीतील एक मोठे पाऊल आहे. महिलांना समान हक्क प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे. जुन्या आणि नवीन विधेयकांचे ध्येय एकच आहे, परंतु प्रक्रिया वेगळी आहे. आता, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याची वेळेवर अंमलबजावणी होणे. जेव्हा महिला मोठ्या संख्येने संसद आणि विधानसभेत पोहोचतील, तेव्हा भारतीय राजकारणाचे स्वरूपच बदलेल. आणि ही एक दिलासादायक बाब असेल. 