Ladakh Protest: लडाख का धुमसतोय?

Ladakh Violence: लडाखमध्ये राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीखाली समावेश करण्यासाठी जेन-झी आंदोलकांनी संघर्ष सुरू केला आहे. या मागणीमुळे लडाखमध्ये तणाव आणि हिंसाचाराचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Ladakh Protest

Ladakh Protest

सकाळ वृत्तसेवा
लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची आणि घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी करणाऱ्या जेन-झी आंदोलकांनी बुधवारी (ता. २४) भाजपच्या कार्यालयाला आग लावली. लेह शिखर मंडळ (लॅब) या संघटनेच्या आवाहनावरून लेहमध्ये संपूर्ण बंद पाळण्यात आला. मात्र, त्याला नंतर हिंसक वळण लागले. लडाख का धुमसत आहे, याचा आढावा...

