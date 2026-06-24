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Gautam Buddha Nagar Cake: बड्डेपासून लग्नापर्यंत सर्वांची पहिली पसंती; नोएडाच्या या केकच्या वर्ल्ड फेमस टेस्टचे काय आहे सिक्रेट ? जाणून घ्या

secret behind world famous taste of Noida bakery cake: गौतम बुद्ध नगरचा केक उद्योग ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजनेतून जागतिक ब्रँडिंगच्या मार्गावर, बर्थडेपासून लग्नापर्यंत खास कस्टमाइज्ड थीम केकची वाढती क्रेझ
Noida’s Viral Cake Sensation: The Secret Taste Everyone is Talking About

Noida’s Viral Cake Sensation: The Secret Taste Everyone is Talking About

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक आणि आधुनिकतेचे केंद्र अशी ओळख असलेला गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिल्हा आता एका गोड संस्कृतीचे मुख्य केंद्र म्हणून उदयास आला आहे. साध्या क्लासिक स्पंज केकपासून ते डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या आकर्षक डिझायनर केक आणि प्रीमियम पेस्ट्रीज बनवण्यात या जिल्ह्याने देशात मोठी ओळख निर्माण केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत आता येथील केक आणि बेकरी उद्योगाची निवड करण्यात आली आहे.

या उपक्रमामुळे येथील स्थानिक बेकर्स आणि अन्न उद्योजकांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंत (National & International Markets) पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन आणि ब्रँडिंगची मोठी तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

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