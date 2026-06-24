Gautam Buddha Nagar Cake: बड्डेपासून लग्नापर्यंत सर्वांची पहिली पसंती; नोएडाच्या या केकच्या वर्ल्ड फेमस टेस्टचे काय आहे सिक्रेट ? जाणून घ्या

उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक आणि आधुनिकतेचे केंद्र अशी ओळख असलेला गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिल्हा आता एका गोड संस्कृतीचे मुख्य केंद्र म्हणून उदयास आला आहे. साध्या क्लासिक स्पंज केकपासून ते डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या आकर्षक डिझायनर केक आणि प्रीमियम पेस्ट्रीज बनवण्यात या जिल्ह्याने देशात मोठी ओळख निर्माण केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत आता येथील केक आणि बेकरी उद्योगाची निवड करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे येथील स्थानिक बेकर्स आणि अन्न उद्योजकांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंत (National & International Markets) पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन आणि ब्रँडिंगची मोठी तयारी सुरू करण्यात आली आहे..रचनात्मकता, कौशल्य आणि उत्कृष्ट चवीचा त्रिवेणी संगमगौतम बुद्ध नगरमध्ये तयार होणारे केक हे केवळ खाण्याचा पदार्थ नसून, ती येथील कुशल बेकर्सच्या हातातील उत्कृष्ट कलाकृती मानली जाते. येथील बेकरी उद्योगाची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:आधुनिक अन् पारंपरिक पद्धतीचा मेळ: येथील तंत्रकुशल बेकर्स पारंपरिक बेकिंग कलेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अतिशय उच्च दर्जाच्या (Premium Quality) साहित्यापासून हे केक तयार करतात..कस्टमाइज्ड थीम केकची जादू: लग्नकार्ये, वाढदिवस, कॉर्पोरेट पार्ट्या आणि विविध सण-उत्सवांसाठी ग्राहकांच्या आवडीनुसार बनवले जाणारे विशेष 'कस्टमाइज्ड थीम केक' (Customized Theme Cakes) ही या शहराची सर्वात मोठी खासियत आहे.एनसीआरमध्ये मोठी मागणी: येथील उत्कृष्ट स्वाद आणि आकर्षक सजावटीमुळे दिल्ली-एनसीआरसह देशाच्या विविध भागांतील लोकांची या केकला पहिली पसंती असते..'लोकल ते ग्लोबल' प्रवासासाठी सरकार सज्जगौतम बुद्ध नगरमधील वाढत्या बेकरी युनिट्स आणि नवसंशोधक (Innovation) तरुण उद्योजकांमुळे हा जिल्हा आज बेकरी क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण बिझनेस हब बनला आहे. 'ओडॉक' (ODOC) उपक्रमाच्या माध्यमातून या उद्योगाला खालील प्रकारे बळ देण्याची योजना आखण्यात आली आहे:१. ब्रँडिंग मजबूत करणे: गौतम बुद्ध नगरच्या बेकरी उत्पादनांना देशातील मोठ्या फूड फेस्टिव्हल्समध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावर एक स्वतंत्र ब्रँड म्हणून प्रस्थापित करणे.२. बाजारपेठेचा विस्तार: ऑनलाईन डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स आणि आधुनिक विपणन (Marketing) तंत्राच्या सहाय्याने स्थानिक उत्पादनांची पोहोच जागतिक स्तरावर वाढवणे.३. नवीन संधींची निर्मिती: या योजनेमुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत असून, लहान बेकरी व्यावसायिक आणि महिला स्टार्टअप्सना यामुळे आर्थिक बळ मिळणार आहे..स्थानिक उत्पादनांना आणि कारागिरांच्या कौशल्याला जागतिक ओळख मिळवून देत, गौतम बुद्ध नगरच्या या मिठासला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवीन ऊंचाइयोंवर पोहोचवण्यासाठी प्रशासन वेगाने पावले उचलत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.