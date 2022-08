भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली नसती तर देशाचं स्वरूप कसं असतं ?

फाळणीनंतर भारत पाकिस्तान वेगळे झालेत हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. मात्र भारत आणि पाकिस्तान हे जर का आज एक असते तर भारताचे दृश्य कसे असते याचा विचार कधी तुम्ही केलाय का ? जाणून घेऊया दोन्ही देशाचे विभाजन झाले नसते तर आज देशाचे चित्र नेमके कसे असते. (what would be india look like today as a union nation if india pakistan had never been separated)

भारतीय सेना असती सगळ्यात मजबूत

एका अविभागीय भारताची सगळ्यात महत्वाची बाब असती भारतीय सेना. कारण जगातील सगळ्यात मजबूत सेनेमध्ये RAW (रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग) आणि ISI (इंटर सर्विसेस इंटेलिजंस) ने देशाच्या सुरक्षेसाठी मिळून काम केले असते.

जम्मू काश्मीर मुद्दा उठला नसता

भारत अविभाजित असता तर काश्मीर मुद्दाही उठला नसता आणि भारत पाकिस्तानमध्ये काश्मीरला घेऊन आज वादही नसते. तसेच चीन काश्मीरच्या एका भागावर अधिपत्यही नसतं. दोन्ही देश आज एक असते.

खेळातही भारत असता पुढे

भारतीय क्रिकेट आज आहे त्यापेक्षाही दुप्पट दमदार असती. तसेच आंतरराष्ट्रीय तुर्नामेंटमध्ये भारताचा भारी पगडा असता. भारत हॉकी खेळातही आज पुढे असता.

अल्पसंख्यकांचं संरक्षण

पाकिस्तान बरेचदा हिंदू आणि ईसाई सारख्या अल्पसंख्यकांची रक्षा करण्यात अयशस्वी ठरतो. अल्पसंख्यकांवर वेळोवेळी हल्ला केला गेलाय. एक धर्मनिरपेक्ष भारताने त्यांच्या अधिकारांची रक्षा केली असती.

महिला सशक्तीकरण

अविभाजित भारतात पुरुषप्रधान समाजाची निर्मितीच झाली नसती. महिलांना सशक्तीकरणाच्या जास्त संधी मिळाल्या असत्या.

धार्मिक एकता

भारत अविभाज्य असता तर भारतात धार्मिक हिंसा कमी झाली असती आणि कुठलाही राजकीय नेता पाकिस्तानात जा असं म्हणू शकला नसता.

शिक्षण आणि आरोग्य

भारत अविभाजित असता तर सुरक्षा क्षेत्रात जेवढे पैसे आज खर्च होत आहेत तेवढे ते भारताच्या आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात खर्च झाले असते.

'बॉर्डर' आणि 'बजरंगी भाईजान'सारख्या चित्रपटांचा जन्म झाला नसता

बॉलीवुडमध्ये 'बॉर्डर' आणि 'एलओसी' सारख्या चित्रपटांचा जन्म झाला नसता. पाकिस्तानी अभिनेते आणि गायक निवांत काम करू शकले असते आणि त्यांना त्यांच्या देशात वापस जा म्हणणारे उदयास आले नसते.

भारत आणि पाकिस्तान एक असते तर भारताचं चित्र आज वेगळं असतं.