लखनऊ : योगी सरकारनं न्यूयॉर्क सीटीवर बुलडोझर चालवल्यानं खळबळ उडाली आहे. लखनऊ विकास प्राधिकरणानं (एलडीए) गुरुवारी ही कारवाई केली. शहराच्या बाहेर काकोरी भागातील मौदा गावात 'न्यूयॉर्क सिटी' नामक एका बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. सुमारे ४५ एकरांवर प्रकल्प उभा राहणार होता. (When Yogi government bulldozer reaches New York City need to know what exactly happened)

मीडियातील वृत्तानुसार, एलडीएके झोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी यांनी म्हटलं की, ही कॉलनी एलडीएच्या लेआऊटच्या परवानगीनं उभारली जात होती. याप्रकरणी एलडीएनं डेव्हलपर्सला इशारा दिल होता. पण त्यांनी परवानगीशिवाय पुन्हा काम सुरु केलं. त्यामुळं एलडीए कोर्टानं ही कॉलनी पाडण्याचे आदेश दिले. (Marathi Tajya Batmya)

कोर्टाच्या आदेशानंतर गुरुवारी असिस्टंट इंजिनिअर वायपी सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एलडीएच्या टीमनं पोलिसांच्या उपस्थितीत बुलडोझर चालवत बांधकाम सुरु असलेली इमारत जमीनदोस्त केली. इतकेच नाहीतर या भागातील एका ओपन रेस्तराँला देखील एलडीएनं टाळं लावलं. ते देखील विनापरवाना सुरु होतं. याशिवाय आलमबाग, काकोरी आणि कृष्णानगर भागातील इतर पाच बेकायदा बांधकामं देखील सील करण्यात आली आहेत. (Latest Marathi News)

यापूर्वी कुठे झाल्यात कारवाया

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये योजी सरकारनं फारुखाबादमध्ये गँगस्टर आणि बसपा नेता अनुपम दुबे यांचं बहुमजली हॉटेल उद्ध्वस्त केलं होतं. मीडिया वृत्तानुसार, बेकायदा कब्जा करण्यात आलेल्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या या हॉटेलची किंमत २० कोटी रुपये होती.