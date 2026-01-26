Republic Day : पहिले संविधान कुठे छापले गेले? १३ किलो वजनाचा ग्रंथ आणि संविधान निर्मितीची थरारक कहाणी

भारतीय राज्यघटनेचा आणि उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. आपण ज्या संविधानानुसार देशाचा कारभार पाहतो, त्या संविधानाच्या पहिल्या छापील प्रती (Printed Copies) डेहराडूनमधील 'सर्वे ऑफ इंडिया' (Survey of India) येथे तयार झाल्या होत्या. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने या ऐतिहासिक वारशाचा आढावा घेणे औचित्याचे ठरेल.भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. हे केवळ कायद्याचे पुस्तक नसून ते अनेक संघर्ष आणि भावनांचे प्रतीक आहे..'सर्वे ऑफ इंडिया'ची ऐतिहासिक भूमिकासंविधानाचा मसुदा तयार झाल्यानंतर त्याच्या प्रती छापण्याचे मोठे आव्हान देशासमोर होते. तत्कालीन काळात हस्तलिखित सजावटीसह संविधानाचे मूळ रूप टिकवून ठेवू शकेल असे एकमेव सुसज्ज छापखाना डेहराडूनच्या 'सर्वे ऑफ इंडिया'कडेच उपलब्ध होता.सर्वे ऑफ इंडियाला पहिल्या १००० प्रती छापण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, जी पूर्ण करण्यास सुमारे ५ वर्षे लागली.त्या काळी फोटोलिथोग्राफिक तंत्रज्ञान या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून संविधानाचा प्रत्येक पान छापण्यात आला होता..हस्तलेखन आणि सजावट (Artistry of the Constitution)संविधान हे टाईप किंवा प्रिंट केलेले नसून ते पूर्णपणे हाताने लिहिलेले आहे. दिल्लीचे रहिवासी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांनी हे संपूर्ण संविधान 'इटॅलिक' स्टाईलमध्ये स्वतःच्या हाताने लिहिले. त्यांनी यासाठी ३०३ नंबरच्या निबचा वापर केला होता.शांतिनिकेतनचे प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संविधानाच्या प्रत्येक पानावर भारताच्या इतिहासातील विविध कालखंडांची (सिंधू संस्कृती ते स्वातंत्र्यलढा) चित्रे रेखाटली आहेत. या हस्तलिखिताचे वजन १३ किलो असून त्यात २३४ पृष्ठे आहेत. हे १००० वर्षे टिकू शकेल अशा खास चर्मपत्रावर (Parchment Sheets) लिहिले गेले आहे..संविधान निर्मितीचा घटनाक्रमसंविधान तयार होण्यासाठी २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले.९ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेची पहिली बैठक.२६ नोव्हेंबर १९४९: संविधान सभेने संविधान स्वीकारले (संविधान दिन).२४ जानेवारी १९५०: २८४ सदस्यांनी हस्तलिखित संविधानावर स्वाक्षऱ्या केल्या.२६ जानेवारी १९५०: संपूर्ण देशात संविधान लागू झाले आणि भारत प्रजासत्ताक बनला. .ऐतिहासिक वारशाचे जतनसर्वे ऑफ इंडिया, डेहराडून येथे आजही संविधानाची पहिली छापील प्रत अत्यंत सुरक्षितपणे जतन करून ठेवली आहे. जेणेकरून ओलावा किंवा इतर कारणांमुळे ती खराब होऊ नये. हाताने लिहिलेली मूळ प्रत नवी दिल्लीतील नॅशनल म्युझियम (राष्ट्रीय संग्रहालय) येथे हेलियमने भरलेल्या काचेच्या पेटीत सुरक्षित ठेवली आहे. संविधानाची दुसरी महत्त्वाची प्रत संसदेच्या लायब्ररीत सुरक्षित आहे..डेहराडूनच्या 'सर्वे ऑफ इंडिया'ने ७० वर्षांहून अधिक काळ त्या यंत्रांचे जतन केले होते ज्यांनी लोकशाहीचा हा महान ग्रंथ कागदावर उतरवला. जरी आता त्या यंत्रांची जागा हायटेक मशिन्सनी घेतली असली, तरी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीतील डेहराडूनचे योगदान ऐतिहासिक आणि अमूल्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.