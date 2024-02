Bihar Survey: नितीश कुमार भाजपसोबत गेल्याने कोणत्या आघाडीला होईल फायदा? काय सांगतो सर्वे?

नवी दिल्ली- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हा महागठबंधनसाठी मोठा धक्का होता. त्यातच नितीश कुमार एनडीएमध्ये गेल्याने याचा कोणत्या आघाडीला फायदा होईल असा प्रश्न लोकांच्या मनामध्ये येत आहे. यासंदर्भात एक ताजा सर्वे करण्यात आला आहे. यामध्ये असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय की विरोधकांच्या आघाडीला यामुळे नुकसान होणार आहे तर एनडीएला याचा फायदा होईल.(Which alliance will benefit from Nitish Kumar joining BJP What does the survey say bihar)

एनडीटीव्हीकडून जारी सर्वेमध्ये सांगण्यात आलंय की, बिहारमधील सत्तापरिवर्तनानंतर लोकसभा निवडणुकीमध्ये एनडीएला मोठा फायदा होईल. नितीश कुमार यांनी महागठबंधन सोडल्याने त्यांचे मतदार आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे वळतील. सर्वेमध्ये ५३ टक्के लोकांनी भाजप आणि जेडीयू आघाडीला समर्थन दिले आहे. दुसरीकडे लालूंची आरजेडी आणि काँग्रेसच्या आघाडीला केवळ २३ टक्के मिळताना दिसत आहेत.