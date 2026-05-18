Passport Rules : 'या' लोकांचा पासपोर्ट कधीच बनू शकत नाही, सरकारी नियम एकदा जाणून घ्याच

पासपोर्ट हे एक अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे जे कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीररित्या परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी देते. जागतिक स्तरावर तुमची ओळख सिद्ध करण्यासाठी हे मुख्य साधन आहे. परंतु हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की प्रत्येकालाच पासपोर्ट सहजपणे मिळत नाही. सरकार विशिष्ट परिस्थिती आणि सुरक्षेचा विचार करून काही व्यक्तींना पासपोर्ट देण्यास थेट नकार देऊ शकते. त्यामुळे पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यापूर्वी त्याचे कडक नियम जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे..फौजदारी खटले आणि न्यायालयाची बंदीज्या लोकांवर गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यांना सरकारकडून पासपोर्ट जारी केला जात नाही. देशाची सुरक्षा आणि कायद्याचे पालन व्हावे यासाठी हा नियम अत्यंत कडक आहे. याच सोबतीला ज्या व्यक्तींना न्यायालयाने कायदेशीररित्या परदेश प्रवासावर बंदी घातली आहे अशा लोकांनाही पासपोर्ट मिळत नाही. कायद्यापासून पळून जाण्याचा प्रयत्न रोखण्यासाठी ही पावले उचलली जातात..बनावट कागदपत्रे आणि नियमांचे उल्लंघनपासपोर्ट मिळवण्यासाठी अचूक आणि खरी माहिती देणे बंधनकारक आहे. जे लोक अर्ज करताना चुकीची किंवा बनावट कागदपत्रे सादर करतात त्यांचा अर्ज तात्काळ नाकारला जातो. इतकेच नाही तर ज्यांनी यापूर्वी कधीही पासपोर्टच्या नियमांचे उल्लंघन केले असेल किंवा पासपोर्टचा गैरवापर केला असेल त्यांचे नवीन अर्ज किंवा रिन्यू तात्काळ रोखून धरले जाते..अस्पष्ट नागरिकत्व आणि ओळख न पटणेपासपोर्ट हा केवळ प्रवासाचा परवाना नसून तो तुमच्या नागरिकत्वाचा सर्वात मोठा पुरावा असतो. म्हणूनच ज्या व्यक्तींची खरी ओळख पटत नाही किंवा ज्यांचे भारतीय नागरिकत्व स्पष्ट होत नाही, अशा लोकांसाठी पासपोर्ट कधीही बनवला जात नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून नागरिकत्वाची संपूर्ण पडताळणी केल्याशिवाय सरकार कोणालाही पासपोर्ट देत नाही.