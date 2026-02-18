देश

पुस्तकांच्या दुकानातून ₹३,००० कोटींचे साम्राज्य! गलगोटियास विद्यापीठाची स्थापना कुणी आणि कशी केली? वाचा सुनील गलगोटियांची कहाणी

Who Is Suneel Galgotia: गलगोटियास विद्यापीठ कोणाचे आहे? विद्यापीठाचा मालक दिल्लीत फक्त एक पुस्तकांचे दुकान चालवत असे. एका पुस्तकांच्या दुकानाच्या मालकाने इतके मोठे शैक्षणिक साम्राज्य कसे निर्माण केले?
Sunil Galgotia Galgotias University History

दिल्ली-एनसीआरमध्ये उच्च शिक्षणाची चर्चा गलगोटियास विद्यापीठाचा उल्लेख न करता ऐकायला मिळणे दुर्मिळ आहे. हे विद्यापीठ अनेकदा त्याच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी आणि कॅम्पस क्रियाकलापांसाठी चर्चेत असते. पण सध्या रोबोडॉगच्या वादामुळे त्याचे नाव चर्चेत आहे. गलगोटियासचे संस्थापक सुनील गलगोटिया यांचीही एक रंजक कहाणी आहे. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात कशी केली? गलगोटियास विद्यापीठात कसे पोहोचले? हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

