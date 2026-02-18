पुस्तकांच्या दुकानातून ₹३,००० कोटींचे साम्राज्य! गलगोटियास विद्यापीठाची स्थापना कुणी आणि कशी केली? वाचा सुनील गलगोटियांची कहाणी

दिल्ली-एनसीआरमध्ये उच्च शिक्षणाची चर्चा गलगोटियास विद्यापीठाचा उल्लेख न करता ऐकायला मिळणे दुर्मिळ आहे. हे विद्यापीठ अनेकदा त्याच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी आणि कॅम्पस क्रियाकलापांसाठी चर्चेत असते. पण सध्या रोबोडॉगच्या वादामुळे त्याचे नाव चर्चेत आहे. गलगोटियासचे संस्थापक सुनील गलगोटिया यांचीही एक रंजक कहाणी आहे. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात कशी केली? गलगोटियास विद्यापीठात कसे पोहोचले? हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत..गलगोटियास विद्यापीठ सध्या एका मोठ्या वादात अडकले आहे. दिल्लीत झालेल्या एआय समिटमध्ये विद्यापीठाने एका रोबोट कुत्र्याचे प्रदर्शन केले होते. विद्यापीठाने दावा केला होता की, हा रोबोट कुत्रा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केला होता. परंतु आरोप असा होता की तो चिनी उत्पादन आहे. सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल झाल्यानंतर वाद आणखी वाढला. त्यानंतर विद्यापीठाने शिखर स्टॉलवरून कुत्रा काढून टाकला. .Ashwini Vaishnaw : ‘एआय’मध्ये २०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक शक्य; भारतातील प्रगतीबाबत जगाला उत्सुकता.आज आपण ज्या गलगोटियास विद्यापीठाबद्दल बोलत आहोत, त्याची स्थापना सुनील गलगोटिया यांनी केली होती. २०११ मध्ये स्थापित हे विद्यापीठ ग्रेटर नोएडामधील यमुना एक्सप्रेसवेजवळ आहे. येथे पदवीपूर्व, पदव्युत्तर आणि पीएचडी कार्यक्रम दिले जातात. सध्या याचे नेतृत्व सुनील गलगोटिया यांचे पुत्र ध्रुव गलगोटिया करत आहेत. जे सीईओ म्हणून काम करतात. त्यानंतर सुनीलने बॅरॉनच्या SAT, TOEFL, GRE आणि GMAT पुस्तकांचे भारतात वितरण हक्क मिळवले आणि व्यवसाय वेगाने वाढू लागला..मनोरंजक म्हणजे ही प्रमुख शैक्षणिक संस्था एका लहान कुटुंब व्यवसायातून उगम पावली. १९३० च्या दशकात कुटुंबाचे दिल्लीतील कॅनॉट प्लेसमध्ये "ईडी गलगोटिया अँड सन्स" नावाचे एक पुस्तकांचे दुकान होते. नंतर जेव्हा सुनील गलगोटिया यांनी व्यवसाय हाती घेतला, तेव्हा त्यांनी १९८० च्या दशकात गलगोटिया प्रकाशन सुरू केले. तिथून सुनील गलगोटिया यांनी मागे वळून पाहिले नाही आणि एक मोठा व्यवसाय उभारला..Farmer Marriage Scheme : शेतकरी तरुणाशी विवाह करणाऱ्या वधूच्या नावावर ठेवा 10 लाख; शेतकरी संघाची मागणी, नोकरीतही आरक्षणाचा आग्रह.२०११ मध्ये स्थापन झालेले गॅलगोटियास विद्यापीठ एक प्रमुख शैक्षणिक गटात वाढले आहे. सध्या या गटात ४०,००० हून अधिक विद्यार्थी नोंदणी करतात आणि ४० हून अधिक देशांतील विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येथे येतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एका छोट्या पुस्तकांच्या दुकानापासून सुरू झालेला हा प्रवास आज सुमारे ३००० कोटी रुपयांच्या व्यवसायात बदलला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.