कोण आहे ३२ वर्षीय हरिश राणा? सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिली इच्छामरणाची परवानगी, १३ वर्षांपासून लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ऐतिहासिक निर्णय देत ३२ वर्षीय हरिश राणा याला इच्छामरणाची परवानगी दिलीय. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिलाय. न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन यांच्या पीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत हरिश राणाला एम्समध्ये दाखल करण्याचे आदेश दिले. तो सध्या लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर असून लाइफ सपोर्ट सिस्टिम हटवण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..हरिश राणा गेल्या अनेक वर्षांपासून परमनंट वेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये आहे. तो १०० टक्के विकलांग असून क्वाड्रिप्लेजियाशी १३ वर्षांपासून झुंज देत होता. श्वास घेण्यास, जेवण्यास आणि दैनंदिन देखभालीसाठीही पूर्णपणे कृत्रिम वैद्यकीय मदत आणि लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर तो अवलंबून होता. डॉक्टरांच्या रिपोर्टनुसार त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती..सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी आत्मसन्मान सर्वात महत्त्वाचा असल्याचं नमूद करत स्पष्ट केलं की, आयुष्य कृत्रिम साधनांच्या माध्यमातून वाढवण्याचा प्रयत्न करणं हे एखाद्या व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाविरोधात असेल आणि त्याच्या प्रकृतीत सुधारणेची शक्यता नसेल तर त्या व्यक्तीला मृत्यूचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार आहे. लाइफ सपोर्ट सिस्टिमचा वापर आणि वैद्यकीयदृष्ट्या प्रकृती सुधारण्याची कोणतीही आशा उरली नसेल तर इच्छामरण निवडण्याचा अधिकार आहे..Supreme Court: देशात पहिल्यांदाच! ३२ वर्षीय तरुणासाठी सुप्रीम कोर्टाची इच्छामरणाला मंजुरी; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?.गाझियाबादचा हरिश राणा २०१३ मध्ये पंजाब युनिव्हर्सिटीत शिकत होता. तेव्हा हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडून डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तेव्हापासून तो गेली १३ वर्षे लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर होता. श्वास घेण्यासाठी त्याला ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब आणि जेवण्यासाठी गॅस्ट्रोजेजुनोस्टॉमी ट्युब लावली होती. गेल्या १३ वर्षात त्याच्या प्रकृतीत काहीच सुधारणा झालेली नाही..पॅसिव्ह युथेनेशियाइच्छामरणाच्या कायद्यानुसार दोन पद्धती आहेत. यात पॅसिव युथेनेशिया आणि एक्टिव्ह युथेनेशिया यांचा समावेश आहे. यापैकी पॅसिव युथेनेशियाचा अर्थ एखाद्या रुग्णाला वाचवण्यासाठी केले जाणारे औषधोपचोर, औषधं बंद करणं किंवा लाइफ सपोर्ट सिस्टिम हटवून त्याला नैसर्गिक मृत्यू येणं असा आहे. तर एक्टिव्ह युथेनेशियामध्ये विषारी इंजेक्शन देऊन मृत्यू दिला जातो. भारतात यावर बंदी असून काही देशात अशा इच्छामरणाला परवानगी दिली जाते.