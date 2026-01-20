देश

लेक सोनं तस्करीत तुरुंगात, DGP असलेल्या बापाचं अश्लील व्हिडीओमुळे निलंबन, कोण आहेत IPS के रामचंद्र राव?

IPS K Ramchandra Rao Viral Video सोने तस्करी प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या अभिनेत्री रन्या रावचे सावत्र वडील आयपीएस के रामचंद्र राव हे पुन्हा चर्चेत आलेत. अश्लील व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय.
Viral Video Lands Senior IPS Officer K Ramchandra Rao In Trouble

कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक के रामचंद्र राव यांना अश्लील व्हिडीओ प्रकरणी निलंबित करण्यात आलंय. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर आपल्याला गोवण्याचा प्रयत्न केला जात असून व्हायरल व्हिडीओ मॉर्फ करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलंय. के रामचंद्र राव यांचा व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ २०१७मधला असल्याचं सांगण्यात येतंय. या व्हिडीमध्ये पोलीस अधिकारी महिलांसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत असल्याचं दिसतं. व्हिडीओतील ती व्यक्ती के रामचंद्र राव असल्याचे आरोप होत आहेत.

