लेक सोनं तस्करीत तुरुंगात, DGP असलेल्या बापाचं अश्लील व्हिडीओमुळे निलंबन, कोण आहेत IPS के रामचंद्र राव?

कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक के रामचंद्र राव यांना अश्लील व्हिडीओ प्रकरणी निलंबित करण्यात आलंय. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर आपल्याला गोवण्याचा प्रयत्न केला जात असून व्हायरल व्हिडीओ मॉर्फ करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलंय. के रामचंद्र राव यांचा व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ २०१७मधला असल्याचं सांगण्यात येतंय. या व्हिडीमध्ये पोलीस अधिकारी महिलांसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत असल्याचं दिसतं. व्हिडीओतील ती व्यक्ती के रामचंद्र राव असल्याचे आरोप होत आहेत..के रामचंद्र राव हे १९९३च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते मे २०२६ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. याआधी ते सावत्र मुलगी अभिनेत्री रन्या रावला सोने तस्करी प्रकरणी अटक झाल्यानंतर चर्चेत आले होते. सध्या अभिनेत्री रन्या राव ही तुरुंगात आहे. मुलीला मदत केल्याचा आरोपही के रामचंद्र राव यांच्यावर आहे. या आरोपानंतर के रामचंद्र राव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं होतं..इन्फ्लुएन्सर तरुणीने आरोप करत VIDEO VIRAL केला, तरुणानं स्वत:ला संपवलं.वाद आणि के रामचंद्र राव यांचं जुनं नातं आहे. २०१४ मध्ये ते सदर्न रेंजचे पोलीस महानिरीक्षक होते. त्यावेळीही वादग्रस्त धन जप्ती प्रकरणी त्यांचं नाव आलं होतं. २०२३ मध्ये ते डीजीपी रँकचे अधिकारी बनले होते. दरम्यान, आता निवृत्तीला काही महिने उरले असताना त्यांचे जुने व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं पोलीस दलासह कर्नाटकात खळबळ उडाली आहे..व्हायरल व्हिडीओवर के रामचंद्र राव यांनी म्हटलं की, ते व्हिडीओ ८ वर्षे जुने आहेत. त्यावेळी बेळगाव इथं कार्यरत होतो. आता प्रतिमा मलीन करण्यासाठी ते व्हायरल केले जात असल्याचा दावाही केलाय..के रामचंद्र राव म्हणाले की, मी ८ वर्षांपूर्वी बेळगावमध्ये होते. आम्ही याबाबत वकिलांशी चर्चा केलीय आणि कारवाई करत आहोत. माझ्यासाठी ही धक्कादायक गोष्ट आहे. व्हिडीओ पूर्णपणे खोटा आहे. मला माहिती नाही काय झालंय. पण तपास झाल्याशिवाय सत्य समोर येणार नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी..व्हायरल व्हिडीओमध्ये के रामचंद्र राव हे आक्षेपार्ह कृत्य करताना दिसत आहेत. खुर्चीवर बसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याकडून अशा प्रकारचं वर्तन हे निंदनीय असल्याची भावना सोशल मीडियावर व्यक्त होतेय. एक पोलीस अधिकारी अनेक महिलांसोबत अश्लील चाळे करत असल्याचं व्हायरल व्हिडीओत दिसतंय. या प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एसआयटी स्थापन करून चौकशी करणार असल्याचं सांगितलंय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.