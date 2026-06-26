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IB ला मिळाले नवे बॉस! काश्मीरमध्ये मोठी जबाबदारी सांभाळलेले IPS महेश दीक्षित आता देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख

Senior IPS Officer Mahesh Dixit to Lead Intelligence Bureau for Two Years : १९९३ बॅचचे आंध्र प्रदेश कॅडरचे अधिकारी, वैद्यकीय व कायद्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, पूर्वोत्तर भारत व नक्षलवादविरोधी डेस्कसह संवेदनशील विभागांतील अनुभव; सेवेत वाढ देत सरकारकडून आयबी प्रमुखपदी नियुक्ती
IPS Officer Mahesh Dixit

IPS Officer Mahesh Dixit

Esakal

Sandip Kapde
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भारतीय पुलिस सेवा (आयपीएस) चे ज्येष्ठ अधिकारी महेश दीक्षित यांची आयबीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीने (एसीसी) ही नियुक्ती मंजूर केली आहे. सध्या आयबीमध्ये विशेष निदेशक म्हणून कार्यरत असलेले दीक्षित, ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या तपन कुमार डेका यांच्या जागी दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी ही जबाबदारी सांभाळतील.

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Indian Administrative Service