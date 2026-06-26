IB ला मिळाले नवे बॉस! काश्मीरमध्ये मोठी जबाबदारी सांभाळलेले IPS महेश दीक्षित आता देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख

भारतीय पुलिस सेवा (आयपीएस) चे ज्येष्ठ अधिकारी महेश दीक्षित यांची आयबीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीने (एसीसी) ही नियुक्ती मंजूर केली आहे. सध्या आयबीमध्ये विशेष निदेशक म्हणून कार्यरत असलेले दीक्षित, ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या तपन कुमार डेका यांच्या जागी दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी ही जबाबदारी सांभाळतील..अनुभवी प्रशासकीय पार्श्वभूमी१९९३ च्या बॅचचे आंध्र प्रदेश कॅडरचे आयपीएस अधिकारी महेश दीक्षित यांच्याकडे इंटेलिजन्स ऑपरेशन्सचा मोठा अनुभव आहे. ते वैद्यकीय पदवीधर असून नंतर कायद्याच्या क्षेत्रात आले. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. जम्मू-काश्मीरमधील राज्य खुफिया ब्यूरो प्रमुख म्हणून दीर्घकाळ काम केल्याचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. सध्या ते आयबीमध्ये विशेष निदेशक या दुसऱ्या सर्वोच्च पदावर कार्यरत आहेत आणि विविध क्षेत्रातील महत्त्वाच्या ऑपरेशन्सचे देखरेख करत आहेत..३७० नंतर काश्मीर-लडाखमध्ये महत्वाची भूमिकाअनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर महेश दीक्षित यांनी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये आयबीच्या विशेष जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. त्या काळात त्यांनी सब्सिडियरी इंटेलिजन्स ब्यूरो (एसआयबी) ची कमान स्वीकारली आणि संपूर्ण इंटेलिजन्स नेटवर्क मजबूत करण्यावर भर दिला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ग्राउंड लेवलवर इंटेलिजन्स सिस्टम अधिक प्रभावी झाला. यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना दहशतवाद विरोधी कारवायांमध्ये मोठी मदत झाली. गेल्या काही वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या अनेक यशस्वी ऑपरेशन्स आणि उत्तम इंटेलिजन्स समन्वयाचे श्रेय त्यांच्या नेतृत्वाला दिले जाते..Venezuela Earthquake: भूकंपाने क्षणार्धात होत्याचे नव्हते...! डोळ्यांसमोर कोसळली घरे़; रात्रभर नागरिक रस्त्यांवर.विविध क्षेत्रांतील कामगिरीदीक्षित यांनी पूर्वोत्तर भारत, लडाख आणि नक्षलवाद विरोधी डेस्कसारख्या विविध संवेदनशील विभागांची जबाबदारी सांभाळली आहे. आतंकवाद विरोधी कारवायांमध्ये त्यांचा मोठा अनुभव आहे. आंतरिक सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यात त्यांची विशेष कुशाग्रता लक्षात घेतली जाते. त्यांच्या नियुक्तीमुळे आयबीला मजबूत नेतृत्व मिळणार असल्याचे मानले जात आहे..सरकारचा आदेश आणि मुदतमंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीने महेश दीक्षित यांची आयबी निदेशक पदावर दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी नियुक्ती केली आहे. “आयबीचे विशेष निदेशक महेश दीक्षित, आयपीएस (आंध्र प्रदेश:९३) यांची तपन कुमार डेका यांच्या जागी निदेशक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. पदभार स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षे किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जी आधी असेल तेवढ्या कालावधीसाठी ही नियुक्ती असेल,” असा सरकारचा आदेश आहे.सेवेत वाढ देऊन ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. फंडामेंटल रूल ५६(डी) आणि अखिल भारतीय सेवांतील (मृत्यू-सह-निवृत्ती लाभ) नियम १९५८ च्या नियम १६(१ए) अंतर्गत त्यांना ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे..डेका यांच्या कार्यकाळातील योगदानतपन कुमार डेका यांच्या कार्यकाळात आयबीने दहशतवाद विरोधी कारवायांवर, इंटेलिजन्स समन्वयावर आणि उदयोन्मुख सुरक्षा धोक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. आता महेश दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली संस्था पुढील आव्हानांना सामोरे जाईल.महेश दीक्षित यांची नियुक्ती ही आयबीसाठी महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. इंटेलिजन्स क्षेत्रातील त्यांचा व्यापक अनुभव आणि काश्मीरसारख्या संवेदनशील भागातील यशस्वी कामगिरी लक्षात घेता, त्यांच्या कार्यकाळात संस्थेची क्षमता अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..LPG संकटावर अखेर पडदा! सरकारने हटवले सर्व निर्बंध; 'या' क्षेत्रांना मिळाला मोठा दिलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.