Who Is Nidhi Razdan : उमर अब्दुल्लांशी लग्न करणाऱ्या निधी राजदान कोण? त्यांची संपत्ती किती?

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे. प्रसिद्ध पत्रकार आणि माजी एनडीटीव्ही अँकर निधी राजदान यांच्याशी त्यांनी विवाह केला आहे. ३० ऑक्टोबर रोजी हा विवाहसोहळा पार पडला. त्यानंतर शनिवारी (३१ ऑक्टोबर) उमर अब्दुल्ला यांनी सोशल मीडियावर दोघांचे फोटो शेअर करत ही आनंदाची बातमी चाहत्यांना दिली. निधी राजदान या देशातील परिचित पत्रकारांपैकी एक आहेत. .निधी यांचा जन्म ११ एप्रिल १९७७ रोजी नवी दिल्ली येथे झाला. त्यांचे वडील एम. के. राजदान हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांनी पीटीआयमध्ये एडिटर इन चीफ म्हणून काम केले आहे. आईचे नाव सरला राजदान आहे. लहानपणापासूनच घरात बातम्या आणि पत्रकारितेचे वातावरण असल्याने निधी यांनाही या क्षेत्राची आवड निर्माण झाली. पत्रकारितेतील योगदानासाठी त्यांना २००९ मध्ये रामनाथ गोएंका पुरस्काराने गौरवण्यात आले. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील त्यांच्या वार्तांकनाची या पुरस्कारासाठी दखल घेण्यात आली होती. ‘Left, Right & Centre: The Idea of India’ हे त्यांचे पुस्तकही चर्चेत राहिले..Omer Abdullah: जम्मु-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विवाहबंधनात अडकले! जाणून घ्या त्यांच्या पत्नीचे नाव?.दिल्लीतील लेडी श्रीराम कॉलेजमधून त्यांनी पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर भारतीय जनसंचार संस्थेतून (IIMC) रेडिओ आणि टीव्ही पत्रकारितेचा पदव्युत्तर डिप्लोमा घेतला. पुढे त्यांनी एनडीटीव्हीमध्ये काम सुरू केले. जवळपास २१ वर्षे या वृत्तवाहिनीत विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर जून २०२० मध्ये त्यांनी एनडीटीव्हीला निरोप दिला. २०२१ मध्ये निधी राजदान यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात प्राध्यापकपदाची ऑफर मिळाल्याचे सांगितले होते. मात्र, नंतर ही ऑफर बनावट असल्याचे समोर आले. त्या एका ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकाराला बळी पडल्या होत्या.. iphoneच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! Appleने लॉन्च केला पहिला फोल्डेबल iPhone Duo; मिळणार iPadसारखा अनुभव .निधी राजदान यांच्या संपत्तीबाबत विविध माध्यमांमध्ये वेगवेगळे आकडे सांगितले जातात. काही वृत्तांनुसार, त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे ५० लाख डॉलर म्हणजेच जवळपास ४५ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, या आकड्याला अधिकृत दुजोरा उपलब्ध नाही. निधी यांनी जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ टीव्ही पत्रकार आणि अँकर म्हणून काम केले आहे. एनडीटीव्हीमध्ये त्यांनी २१ वर्षे काम केले. पत्रकारितेसोबतच पुस्तक लेखन, वृत्तपत्रांमधील लेख आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील काम हेही त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. २०१७ मध्ये त्यांचे ‘Left, Right & Centre: The Idea of India’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.