कोण आहेत कीर्तना? २९ वर्षीय सर्वात तरुण मंत्री, हिंदीसह ५ भाषा येतात; विजय यांच्या मंत्रिमंडळातली एकमेव महिला

29 Year Old S Keerthana Becomes Minister in Tamil Nadu तामिळनाडुत अभिनेता विजय यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलीय. पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री बनलेल्या विजय यांच्या मंत्रिमंडळात एकूण ९ मंत्री आहेत. यात एस कीर्तना या एकमेव महिलेचा समावेश आहे. फक्त २९ वर्षांच्या असलेल्या कीर्तना यांना हिंदीसह पाच भाषा बोलता येतात. मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर म्हणाल्या की, हे खूपच अविश्वसनिय आहे, इतर कोणत्याही राज्यात अशा प्रकारे मंत्रिपद मिळालेलं नाही. मलाही याआधी अशी संधी मिळाली नाहीय. आता आम्ही जगाला दाखवू की सरकार कसं चालवलं जातं..कीर्तना या विजय यांच्या पक्षाच्या तिकिटावर तामिळनाडुच्या शिवकाशीमधून विजयी झाल्या आहेत. शिवकाशी हे भारतातलं फटाक्यांचं शहर म्हणून ओळखलं जातं. या मतदारसंघात पहिल्यांदाच एक महिला आमदार म्हणून निवडून आलीय. गेल्या ७ दशकांपासून या मतदारसंघात असलेलं पुरुष उमेदवारांचं वर्चस्व यामुळे संपुष्टात आलं. कीर्तना यांनी ११ हजार ९६७ मतांनी विजय मिळवलाय. त्यांनी काँग्रेसच्या अशोकन जी यांचा पराभव केला..मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना विजय यांना राज्यपालांनी थांबवलं, प्रोटोकॉलची करून दिली आठवण; नेमकं काय घडलं?.कीर्तना यांचा जन्म १९९६ मध्ये विरुधनगर इथं झाला. तामिळ माध्यमात सरकारी शाळेतून त्या शिकल्या आहेत. त्यानंतर मदुराई कामराज विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या कॉलेजमधून गणितात बीएससी पूर्ण केलं तर संख्याशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी मिळवलीय. तामिळनाडुच्या त्या सर्वात तरुण मंत्री ठरल्या आहेत..राजकारणात येण्याआधी कीर्तना या राजकीय सल्लागार, डिजिटल कँपेन स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून काम करत होत्या. त्यांनी शोटाइम कन्सल्टंट आणि आयपॅकसाठी काम केलं आहे. तेलुगु देसम पार्टी, टीएमसी आणि डीएमकेकडूनही त्यांना कँपेनसाठी बोलावलं होतं. कीर्तना यांनी माजी मुख्यमंत्री स्टालिन, ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडु यांच्यासोबत काम केलंय..कीर्तना यांना हिंदीशिवाय तामिळ, तेलुगु, इंग्रजी या भाषाही येतात. वेगवेगळ्या भाषा येत असल्यानं वेगवेगळ्या प्रदेशात काम करणं आणि त्यांच्य़ाशी संवाद साधणं सोपं जातं असं त्या सांगतात. मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर कीर्तना म्हणाल्या की, तामिळनाडुला एक नवं सरकार देऊया. राज्यात धर्मनिरपेक्ष आणि सामाजिक न्यायासाठी एका नव्या पर्वाची ही सुरुवात आहे..प्रचार संभांमध्ये एस किर्तना यांनी शिवकाशीतील समस्यांवर भर दिला होता. फटाक्यांच्या उद्योगात जास्त धोका असतो. स्फोट , आगीच्या घटनामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीव गमवावे लागले आहेत. मात्र तरीही अग्नीशमन दलाची स्टेशन कमी आहेत. आरोग्य व्यवस्थेतही त्यांनी सुधारणेची गरज व्यक्त केली होती.