कोण आहेत कीर्तना? २९ वर्षीय सर्वात तरुण मंत्री, हिंदीसह ५ भाषा येतात; विजय यांच्या मंत्रिमंडळातली एकमेव महिला

Who Is S Keerthana Vijay तामिळनाडुच्या मुख्यमंत्री विजय यांच्यासह ९ मंत्र्यांचा आज शपथविधी पार पडला. विजय यांच्या मंत्रिमंडळात एकमेव महिला असलेल्या एस कीर्तना यांच्या नावाची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगली आहे.
सूरज यादव
29 Year Old S Keerthana Becomes Minister in Tamil Nadu तामिळनाडुत अभिनेता विजय यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलीय. पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री बनलेल्या विजय यांच्या मंत्रिमंडळात एकूण ९ मंत्री आहेत. यात एस कीर्तना या एकमेव महिलेचा समावेश आहे. फक्त २९ वर्षांच्या असलेल्या कीर्तना यांना हिंदीसह पाच भाषा बोलता येतात. मंत्रि‍पदाची शपथ घेतल्यानंतर म्हणाल्या की, हे खूपच अविश्वसनिय आहे, इतर कोणत्याही राज्यात अशा प्रकारे मंत्रिपद मिळालेलं नाही. मलाही याआधी अशी संधी मिळाली नाहीय. आता आम्ही जगाला दाखवू की सरकार कसं चालवलं जातं.

