देश

Who is next CM of Bihar : निकालापूर्वी मोठा निकाल! बिहारचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण? तीन फॅक्टर ठरविणार खरा विजेता

Key Factors Bihar Next Chief Minister Before Final Results : बिहार निवडणुकीत महिला मतदारांचा कल निर्णायक; एनडीएला मिळाली ५ टक्क्यांची आघाडी
Bihar Election Result

Bihar Election Result

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपली आज मतमोजणीचा दिवस आहे. त्यामुळे बिहारचा बाहुबली कोण हे आज स्पष्ट होणार आहे. २४३ जागांच्या या विधानसभेसाठी ६ आणि ११ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यात मतदान पार पडले. यंदा विक्रमी ६७.१३ टक्के मतदान नोंदवले गेले, जे ऐतिहासिक मानले जात आहे. बहुसंख्य एक्झिट पोल्सनी एनडीएच्या पुनरागमनाचा अंदाज वर्तवला आहे.

Loading content, please wait...
Bihar
Bihar Politics
Bihar Election Result

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com