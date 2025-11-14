Who is next CM of Bihar : निकालापूर्वी मोठा निकाल! बिहारचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण? तीन फॅक्टर ठरविणार खरा विजेता

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपली आज मतमोजणीचा दिवस आहे. त्यामुळे बिहारचा बाहुबली कोण हे आज स्पष्ट होणार आहे. २४३ जागांच्या या विधानसभेसाठी ६ आणि ११ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यात मतदान पार पडले. यंदा विक्रमी ६७.१३ टक्के मतदान नोंदवले गेले, जे ऐतिहासिक मानले जात आहे. बहुसंख्य एक्झिट पोल्सनी एनडीएच्या पुनरागमनाचा अंदाज वर्तवला आहे..आघाड्यांचे नेते आपापल्या विजयावर ठाममात्र, काही एक्झिट पोल्समध्ये महाआघाडी सत्तेत येईल, असा दावा करण्यात आला आहे. दोन्ही आघाड्यांचे नेते आपापल्या विजयावर ठाम असून, उत्साहाच्या लाटेत दिसत आहेत. विक्रमी मतदानामुळे महाआघाडीला अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याचे संकेत मिळत आहेत, तर एनडीए पुन्हा सत्तेच्या उंबरठ्यावर असल्याचे मानत आहे..तीन प्रमुख फॅक्टर निकालाची दिशा ठरवतीलनिकालापूर्वी तीन प्रमुख फॅक्टर निकालाची दिशा ठरवतील, असे मानले जात आहे. एक्झिट पोल्समुळे एकीकडे आनंद तर दुसरीकडे निराशा पसरली आहे. यामध्ये तीन फॅक्टर महत्त्वाचे ठरतील. अॅक्सिस माय इंडियाचे प्रदीप गुप्ता यांनी सांगितले की, महिला, तरुण आणि जातीय समीकरणे हे तीन मुख्य फॅक्टर ठरतील..महिला मतदारांचा कल निर्णायकअॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलनुसार, महिला मतदारांचा कल एनडीएकडे जास्त आहे. ४५ टक्के महिला मतदारांनी एनडीएला पसंती दिली, तर ४० टक्के मतदार महाआघाडीकडे वळले. यातून एनडीएला महिलांच्या मतांमध्ये ५ टक्क्यांची आघाडी मिळाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महिला-केंद्रित योजनांना याचे श्रेय दिले जात आहे..Bihar Election Record Break Voting : बिहारमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात नोंदवला गेला मतदानाचा नवा रेकॉर्ड ; आता सर्वांनाच प्रतीक्षा निकालाची!.तरुणांचा मतदान पॅटर्न आकर्षकबिहार निवडणुकीत वयोगटानुसार तरुण मतदारांचा पॅटर्न लक्षवेधी ठरला आहे. एजन्सीच्या दाव्यानुसार, १८-१९ वयोगटातील पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांमध्ये ४६ टक्के जण महाआघाडीला मिळाले, तर ३७ टक्के एनडीएला. २०-२९ वयोगटात ४४ टक्के महाआघाडी आणि ३७ टक्के एनडीए. ३०-३९ वयोगटात ४३ टक्के एनडीए तर ४२ टक्के महाआघाडी. ४०-४९ वयोगटात ४५ टक्के एनडीए आणि ४१ टक्के महाआघाडीला मतदान मिळाले..जातीय समीकरणांचा प्रभावजातीय दृष्टिकोनातून पाहता, अॅक्सिस माय इंडियाच्या पोलनुसार ६१ टक्के ईबीसी मतदार एनडीएला मिळाले, तर केवळ २३ टक्के महाआघाडीला. राज्यातील सर्वात मोठा गट यादवांमध्ये ९० टक्के मतदार महाआघाडीला आणि फक्त ६ टक्के एनडीएला. मुस्लिम मतदारांमध्ये ७९ टक्के महाआघाडी आणि ८ टक्के एनडीएला पाठिंबा मिळाला. हे समीकरण निकालावर मोठा प्रभाव टाकेल..दोन्ही आघाड्यांचे दावे आणि उत्साहया फॅक्टरवरून दोन्ही आघाड्या विजयाचा दावा करत आहेत. महाआघाडीला विश्वास आहे की, ३१ टक्के लोकसंख्या त्यांच्यासोबत आहे. शिवाय, ईबीसी, भूमिहार आणि कोएरी समुदायांमध्ये त्यांनी घुसखोरी केली आहे. तरुणांना नोकऱ्यांच्या आश्वासनाने आकर्षित केले असून, ४९ टक्के बेरोजगार आणि ४८ टक्के विद्यार्थ्यांनी महाआघाडीला मतदान केले. दुसरीकडे, एनडीएला महिला आणि जातीय समीकरणे वरदान ठरतील, असा दावा आहे. निकालानंतरच बिहारचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण, हे स्पष्ट होईल..Bihar Election Results 2025 : बिहार निवडणुकीचा निकाल आज, नितीश कुमार की तेजस्वी; कोण होणार बाहुबली? देशाचे मतमोजणीकडे लक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.