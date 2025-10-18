Explainer: निवडणुकीसाठी स्टार प्रचारकांच्या यादीत २० किंवा ४० नेत्यांना स्थान; पण असे का? वाचा याबाबतचा कायदेशीर नियम...

बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष स्टार प्रचारकांच्या यादी जाहीर करत आहेत. काही पक्ष २० प्रचारकांची यादी देत आहेत. तर काही ४०. राष्ट्रीय निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्ष त्यांच्या स्टार प्रचारकांच्या यादी निवडणूक आयोगाला सादर करतात. पण आता प्रश्न असा उद्भवतो की, या यादीत २० किंवा ४० पेक्षा जास्त नेत्यांची नावे का नाहीत? ही परंपरा आहे का की त्यामागे कायदेशीर नियम आहे? याबाबत आज आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत..स्टार प्रचारक हे प्रमुख नेते किंवा पक्षाने अधिकृतपणे प्राथमिक प्रचार नेता म्हणून नियुक्त केलेले व्यक्ती असतात. ते सामान्यतः उच्च सार्वजनिक आकर्षण असलेल्या प्रमुख नेत्यांच्या श्रेणीत येतात. ते बहुतेकदा रॅली, रोड शो आणि मोठ्या सार्वजनिक सभांचे नेतृत्व करतात. निवडणूक आयोगाकडे स्टार प्रचारकांची नोंदणी केल्याने त्यांच्या निवडणूक खर्चासाठी एक विशेष लेखा प्रणाली लागू होते. स्टार प्रचारकांच्या संख्येवर कायदेशीर मर्यादा आहे. .Banke Bihari Temple Treasure Open: तब्बल पाच दशकांपेक्षाही अधिक काळानंतर उघडला ''भगवान बांके बिहारी''चा रहस्यमयी खजाना!.लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ आणि निवडणूक खर्च नियमांनुसार, राजकीय पक्षांना मर्यादित संख्येने स्टार प्रचारक नामांकित करण्याची परवानगी आहे. साधारणपणे, राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त पक्ष निवडणूक आयोगाकडे जास्तीत जास्त २० स्टार प्रचारकांची नावे सादर करू शकतो. राष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त पक्ष जास्तीत जास्त ४० स्टार प्रचारकांची नावे सादर करू शकतो. ही मर्यादा अनौपचारिक परंपरा नाही, तर नियमाने लादलेली प्रक्रिया आहे..स्टार प्रचारकांवर मर्यादा का आहे?निवडणूक खर्चाची पारदर्शकताजेव्हा एखाद्या स्टार प्रचारकाची अधिकृत यादी केली जाते. तेव्हा काही अटींवर त्यांचा प्रचार खर्च उमेदवाराच्या खर्चाऐवजी पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक खर्चात जोडला जातो. यामुळे उमेदवारांवर निर्धारित खर्च मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी अनावश्यकपणे वाढणारा भार टाळता येतो. लेखामधील एकूण पारदर्शकता सुनिश्चित होते..गैरवापर नियंत्रित करणेजर स्टार प्रचारकांची संख्या अमर्याद असती, तर पक्ष हजारो नावे जोडून उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादा ओलांडू शकत होते. संख्या मर्यादित केल्याने केवळ खरोखरच उच्च-प्रोफाइल आणि प्रभावी प्रचारकच या तरतुदीचा फायदा घेऊ शकतील याची खात्री होते.प्रशासकीय साधेपणामर्यादित यादीमुळे आयोग आणि देखरेख संस्थांसाठी ट्रॅकिंग आणि देखरेख करणे सोपे होते. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ही एक व्यावहारिक गरज आहे..E-Vehicle: धनत्रयोदशीला 'ई-वाहन' खरेदीदारांना सीएम योगींची मोठी भेट; नोंदणी आणि रोड टॅक्समध्ये दोन वर्षांची वाढीव सूट!.एका मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्षाला जास्तीत जास्त ४० स्टार प्रचारकांची नावे सादर करण्याची परवानगी आहे. मान्यताप्राप्त राज्य पक्षाला जास्तीत जास्त २० नावे सादर करण्याची परवानगी आहे. निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर एका निश्चित मुदतीत नामांकन दाखल केले जाते. सहसा, यादी अधिसूचनेपासून एका आठवड्याच्या आत किंवा आयोगाने निश्चित केलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत दाखल केली पाहिजे. आयोगाच्या तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अंतिम मुदती निर्दिष्ट केल्या आहेत..ही यादी सार्वजनिक नोंदीचा भाग बनते जेणेकरून निरीक्षक आणि खर्च देखरेख पथकांना स्पष्टपणे कळेल की स्टार प्रचारक कोण आहे आणि कोणाचा खर्च कोणत्या खात्यात जमा केला जाईल. जर एखाद्या यादीतील स्टार प्रचारकाने एखाद्या उमेदवाराचा प्रचार केला तर काही विशिष्ट परिस्थितीत रॅली, हेलिकॉप्टर/वाहने, ठिकाणे आणि स्टेजवरील खर्च पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक खर्चाचा भाग म्हणून नोंदवला जाऊ शकतो. जर प्रचारक उमेदवाराशी थेट संबंधित स्थानिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत असेल, तर असा खर्च स्पष्टपणे वैयक्तिक उमेदवाराला दिला जाऊ शकतो आणि व्यवस्थापनाचा उमेदवाराला थेट फायदा होऊ शकतो. हे निर्धारण व्यावहारिक तथ्ये आणि निरीक्षकांच्या अहवालांवर अवलंबून असते..स्टार प्रचारकांची संकल्पना मान्यताप्राप्त पक्षांप्रमाणे मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांना आणि स्वतंत्र उमेदवारांना औपचारिकरित्या लागू होत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, प्रचार खर्च थेट उमेदवाराच्या नावावर जाण्याचा धोका जास्त असतो. म्हणून मान्यताप्राप्त पक्षाचा दर्जा येथे महत्त्वाचा आहे आणि हे २०/४० मर्यादेचे तर्क स्पष्ट करते. पक्षांना त्यांच्या स्टार प्रचारकांच्या यादी वेळेवर सादर करणे आवश्यक आहे. .BDCC Bank Election : जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी सहकार क्षेत्र ढवळले; जोल्ले-जारकीहोळी, कत्ती-सवदी पॅनेलकडून जोरदार प्रयत्न, 'रिसॉर्टचे राजकारण' सुरू .अपवादात्मक परिस्थितीत नाव काढून टाकणे किंवा बदलणे यासारख्या काही विशिष्ट परिस्थितीत आयोग यादीत सुधारणा करण्यास परवानगी देऊ शकते. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान वारंवार होणारे बदल टाळण्यासाठी आयोग या प्रक्रियेचे काटेकोरपणे नियमन करतो. उशिरा सादर केलेली नावे खर्च बुकिंग सूटसाठी आपोआप पात्र ठरत नाहीत. म्हणून अंतिम मुदतीचे पालन करणे आवश्यक आहे..२०/४० पेक्षा जास्त नावे देता येतील का?नियमांनुसार नाही. म्हणूनच तुम्हाला यादीत २० किंवा ४० पेक्षा जास्त नेत्यांची नावे दिसत नाहीत. ही कायदेशीर मर्यादा आहे. जरी एखाद्या पक्षाने जास्त नावे जाहीर केली तरी, निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने परवानगी असलेल्या संख्येलाच अधिकृत स्टार प्रचारक मानले जाईल. उर्वरित नावे सामान्य प्रचारक मानली जातील आणि त्यांच्या कार्यक्रमांचा खर्च उमेदवाराच्या खात्यात जमा केला जाऊ शकतो..उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेचे संरक्षणप्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघात उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचे काटेकोरपणे निरीक्षण केले जाते. स्टार प्रचारक तरतुदीमुळे उमेदवारांना कायदेशीर दिलासा मिळतो. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या प्लॅटफॉर्म खर्चाची थेट वजावट होणार नाही आणि ते त्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाहीत याची खात्री होते.पक्षस्तरीय जबाबदारीमोठ्या रॅली, हेलिकॉप्टर चार्टर आणि मोठ्या कार्यक्रमांसाठीचा खर्च पक्षाच्या खात्यात नोंदवता येतो, त्यामुळे पक्ष त्यांच्या केंद्रीय निवडणूक निधी आणि हिशेबावर अधिक शिस्त पाळतात.प्रचाराच्या रणनीतीवर लक्ष केंद्रित करामर्यादित संख्येमुळे पक्षांना सर्वात प्रभावी उमेदवार निवडता येतात. यामुळे संदेशाची सुसंगतता वाढते आणि प्रचार समन्वय सुधारतो..IRCTC New Rule : रेल्वेच प्रवाशांना मोठा दिलासा, 'तिकिट कॅन्सलेशनच्या फी'शिवाय बदलता येणार प्रवासाची तारीख.भारताच्या निवडणूक कायद्याने आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनी ठरवून दिलेली कमाल मर्यादा असल्याने स्टार प्रचारकांची यादी २० किंवा ४० नावांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. राज्य मान्यताप्राप्त पक्षासाठी ही मर्यादा २० आणि राष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त पक्षासाठी ४० आहे. या प्रणालीचा प्राथमिक उद्देश निवडणूक खर्चात पारदर्शकता राखणे, उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादांचे संरक्षण करणे, पक्ष पातळीवर जबाबदारी सुनिश्चित करणे आणि प्रशासकीय देखरेख सुलभ करणे हा आहे. म्हणूनच निवडणुकीच्या काळात तुम्हाला या निर्धारित मर्यादेत असलेल्या पक्षांसाठी अधिकृत स्टार प्रचारकांच्या यादी दिसतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.