Chandrayaan 3: इस्रोच्या प्रत्येक अंतराळयानाचं लाँचिंग श्रीहरीकोटामधूनच का होतं?

By

इस्रोचं चांद्रयान – ३ प्रक्षेपणासाठी सज्ज आहे. आज दुपारी श्रीहरीकोटा इथून चांद्रयानाचं प्रक्षेपण होणार असल्याचं इस्रोचे अध्यक्ष एस. स्वामीनाथ यांनी जाहीर केलं आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की भारतातून अंतराळ मोहिमेसाठी पाठवण्यात येणारं प्रत्येक यान, उपग्रह श्रीहरीकोटावरुनच का प्रक्षेपित केलं जातं? (why sriharikota is selected for launching)

इस्रो सगळे उपग्रह श्रीहरीकोटा इथूनच प्रक्षेपित करते. कारण श्रीहरीकोटा हा आंध्रप्रदेशातला एक द्वीप आहे. ही जागा पूर्व दिशेला प्रक्षेपणासाठी फायद्याची मानली जाते.

१९६९ मध्ये ही जागा पहिल्यांदा लाँचिंग स्टेशन म्हणून निवडली गेली. पहिला ऑर्बिट उपग्रह रोहिणी १A १० ऑगस्ट १९७९ रोजी प्रक्षेपित करण्यात आला. पण त्यात असलेल्या कमतरतेमुळे १९ ऑगस्ट रोजी तो नष्ट झाला.

ही जागा का खास आहे?

या ठिकाणाचंच विशेष महत्त्व आहे. ही जागा विषुववृत्तापासून जवळ आहे. ही जागा पूर्व दिशेला जाणाऱ्या उपग्रहांच्या लाँचिंगसाठी उत्तम मानली जाते. पूर्व किनारपट्टीवर असल्याने इथून ०.४ किलोमीटर प्रति सेकंद इतकी जास्त व्हेलॉसिटी मिळते.

बहुतांश उपग्रह हे पूर्व दिशेलाच प्रक्षेपित केले जातात. या ठिकाणी जास्त लोकसंख्या नाही. इथं एकतर इस्रोचे लोक राहतात किंवा स्थानिक मच्छिमारांची वस्ती आहे.

श्रीहरीकोटाला जायचं कसं?

हे ठिकाण राष्ट्रीय हायवे NH – 5 वर आहे. सर्वात जवळचं रेल्वे स्थानक २० किलोमीटर अंतरावर आहे. सुल्लुर्पेता हे जवळचं शहर असून हेच जवळचं रेल्वे स्थानकही आहे.

चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून ही जागा ७० किलोमीटर अंतरावर आहे. इस्रोच्या परवानगीने श्रीहरीकोटा इथलं लाँचिंग स्टेशन पाहता येईल. प्रत्येक बुधवारी इथं पर्यटकांना आणलं जातं.