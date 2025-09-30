P Chidambaram: २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई का नाही केली? काँग्रेस नेते चिदंबरम यांचा गौप्यस्फोट

देश

काँग्रेस नेते आणि यूपीए सरकारमधील गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. यामुळे राजकारणात खळबळ माजली आहे. २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्यास परराष्ट्र मंत्रालयाचा नकार होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही कारवाईच्या बाजूने होतो. अमेरिकेकडून कारवाई न करण्यास दबाव असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

