P Chidambaram: २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई का नाही केली? काँग्रेस नेते चिदंबरम यांचा गौप्यस्फोट

काँग्रेस नेते आणि यूपीए सरकारमधील गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. यामुळे राजकारणात खळबळ माजली आहे. २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्यास परराष्ट्र मंत्रालयाचा नकार होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही कारवाईच्या बाजूने होतो. अमेरिकेकडून कारवाई न करण्यास दबाव असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले..प्रत्येक हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर२०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपची सरकार आली आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर पाकिस्तानच्या प्रत्येक हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाते. ऑपरेशन सिंदूर याचे मोठे उदाहरण आहे. त्यानंतर अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे युद्ध थांबले, अशी चर्चा होती. मात्र मोदींनी ही चर्चा फेटाळली.पी. चिदंबरम यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत २६/११ हल्ल्यानंतर मनमोहन सिंग सरकार अपयशी ठरले, यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर शिवराज पाटील यांच्या जागी चिदंबरम यांना गृहमंत्री केले गेले..पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईच्या बाजूने पण...चिदंबरम म्हणाले, आम्ही पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईच्या बाजूने होतो, परंतु परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे मत होते की परिस्थिती हाताळण्यासाठी राजनैतिक आणि व्यापक वाटाघाटींचा वापर केला पाहिजे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की संवादाने प्रश्न सोडवला पाहिजे..अर्थ मंत्रालयातून गृह मंत्रालयात बदलीतेव्हा प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती होते. मुंबई हल्ल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना माध्यमांनी लक्ष केलं होतं. त्यानंतर पाटील यांनी देशातील सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला आणि चिदंबरम यांची अर्थ मंत्रालयातून गृह मंत्रालयात बदली करण्यात आली.पण त्यांना अर्थ मंत्रालय सोडायचे नव्हते. चिदंबरम म्हणाले, मला त्या वेळी पंतप्रधानांचा फोन आला आणि त्यांनी कळवले की तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा करून मला गृहमंत्रालयात हलवण्याचा सामूहिक निर्णय घेतला आहे. मी पाच अर्थसंकल्प सादर केले होते आणि एका वर्षाच्या आत निवडणुका होणार असल्याने मला अर्थमंत्रालय सोडायचे नव्हते..अमेरिकेकडून आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेमुळे दबावमाजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कबूल केले आहे की २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे, विशेषतः अमेरिकेकडून आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानविरुद्ध प्रत्युत्तर न देण्याचा निर्णय घेतला होता.२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी भारताला सर्वात वाईट संकटाचा सामना करावा लागला, जेव्हा १० पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईला बंधक ठेवले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबेरॉय ट्रायडंट, ताजमहल पॅलेस, टॉवर हॉटेल, लिओपोल्ड कॅफे, कामा हॉस्पिटल आणि नरिमन हाऊस यासारख्या शहरातील प्रतिष्ठित स्थळांवर एकत्रित हल्ले केले. २९ नोव्हेंबर रोजी सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांना पराभूत करण्यापूर्वी या हल्ल्यांमध्ये एकूण १६६ लोक ठार झाले. जिवंत राहिलेला एकमेव दहशतवादी अजमल कसाब याला २०१२ मध्ये फाशी देण्यात आली.