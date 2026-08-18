Crime Viral News: बॉयफ्रेंडसाठी पत्नीने करोडपती नवऱ्यासह ५ वर्षांच्या मुलाला संपवलं, घरातले CCTV बंद करून रचला कट; दोघांना अटक

चक्कबाणावार येथील गुड्डे बसवपूर परिसरात पाच वर्षांच्या मुलासह पतीची हत्या केल्या प्रकरणी पत्नीला अटक करण्यात आली आहे. अभिनंदन (वय ३८) आणि त्यांचा मुलगा यदुवीर (वय पाच वर्षे) अशी हत्या झालेल्यांची नावे आहेत. पत्नीने पतीसह मुलाची हत्या केली असल्याचा संशय होता. प्रियकरासोबत मिळून तिनं कृत्य केल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला तिने बनाव रचला पण नंतर सगळा प्रकार उघडकीस आला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय. या प्रकरणी प्रियकरालासुद्धा ताब्यात घेतलं आहे..अभिनंदन त्याच्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता आहे. चक्कबाणावार इथं तीन मजली घर आहे. अभिनंदन यांचे सहा वर्षांपूर्वी हरिणी यांच्याशी लग्न झाले होते. त्यांना यदुवीर हा पाच वर्षांचा मुलगा आहे. हे तिघेही गुड्डे बसवपूर येथील घरात राहत होते. रविवारी रात्री अभिनंदन नेहमीप्रमाणे घरी आले आणि मुलासोबत झोपले. मात्र, सोमवारी पहाटे दोघेही मृतावस्थेत आढळून आले..संयम राखला! जंतर-मंतरवर लाठीचार्जबाबत दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर; म्हणाले, आंदोलनाला परवानगीच दिली नव्हती.अंगावर जखमाघटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि नातेवाइकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी अनेक संशयास्पद बाबी निदर्शनास आल्या. अभिनंदन यांच्या कानातून रक्त येत होते, तसेच त्यांच्या शरीरावर जखमांच्या खुणा आढळल्या. यदुवीरचा मृत्यूही संशयास्पद असल्याचे सांगण्यात येत आहे..झोपेत संपवलं?धक्कादायक बाब म्हणजे घरात लावलेले कॅमेरे घटनेच्या आदल्या दिवशी बंद केले गेले होते. पोलिसांनी सांगितले की, विनय रविवारी रात्री ११च्या सुमारास घरी पोहोचला आमि लपून राहिला. त्यानंतर हरिणी त्याला खोलीत घेऊन गेली. अभिनंदन झोपल्याची खात्री केल्यानंतर हरिणी आणि विनयने अभिनंदनला संपवलं. दरम्यान, पाच वर्षांचा मुलगा जागा झाल्यानं त्याचीही हत्या केली. सकाळी हरिणीनेच पती आणि मुलगा बेशुद्ध असल्याची माहिती दिली..पत्नीच्या जबाबावर प्रश्नचिन्हपती आणि मुलगा शेजारच्या खोलीत मृतावस्थेत पडलेले असताना हरिणी दुसऱ्या खोलीत असल्याचे आढळले. अभिनंदन यांच्या कानातून रक्त येत असल्याबाबत विचारणा केली असता, ‘रात्रीपासूनच रक्त येत होते, त्यामुळे हळद लावली होती, ’ असे उत्तर तिने दिल्याचा दावा नातेवाइकांनी केला आहे. तिच्या या कथित उत्तरामुळे संशय अधिक बळावला आहे..नातेवाइकांचा आरोपहरिणी यापूर्वी कुटुंबीयांना न सांगता घरातून निघून गेली होती आणि सुमारे तीन महिने ती वेगळ्या ठिकाणी राहत होती, असा गंभीर आरोप मृत अभिनंदन यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. चक्कबाणावार पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा व तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.