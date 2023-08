नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारला हारवण्यासाठी प्रमुख २७ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत इंडिया आघाडी स्थापन केली आहे. पण ही आघाडी भाजपचा पराभव करु शकेल का? तसेच येत्या लोकसभा निवडणुकांनंतर मोदींना जनता पुन्हा पंतप्रधानपदी पाहू इच्छिते का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर इंडिया टुडे आणि सीव्होटरनं केलेल्या 'मूड ऑफ नेशन्स' या सर्व्हेक्षणातून समोर आली आहेत. (Will INDIA alliance defeat BJP See what says India Today C Voter survey)

'इंडिया' आघाडी भाजपला हारवू शकते?

इंडिया टुडे- सी वोटरच्या सर्व्हेनुसार, विरोधकांची इंडिया आघाडी भाजपला हारवू शकत नाही. सर्व्हेला जितक्या लोकांनी प्रतिसाद दिला त्यांपैकी ५४ टक्के लोकांना असं वाटतं की, इंडिया आघाडी भाजपला हारवू शकत नाही. तर ३३ टक्के लोकांना वाटतं की, इंडिया आघाडी नक्कीच भाजपचा पराभव करेल.

'इंडिया' या नावाचा किती फायदा होईल?

तसेच पूर्वीच्या युपीएचं नाव बदलून इंडिया ठेवल्यानं नावाच्या या बदलामुळं आघाडीला मत मिळू शकतील का? या प्रश्नावर ३९ टक्के लोकांना नक्कीच आघाडीला मत मिळतील असं वाटतंय. तर ३० टक्के लोकांना काहीही फरक पडणार नाही असं वाटतंय. तर उर्वरित १८ टक्के लोकांना असं वाटतं की इंडिया हे नाव मतदारांना आकर्षित करणार नाही कारण ते तितकं कॅची नाही.

'इंडिया'ला कोण लीड करु शकतो?

या प्रश्नावर २४ टक्के लोकांना वाटतं की राहुल गांधी इंडिया आघाडीचं नेतृत्व चांगल्या प्रकारे करु शकतात. तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना प्रत्येकी १५ टक्के लोकांनी दिली. याच प्रश्नावर जानेवारीत झालेल्या सर्व्हेमध्ये राहुल गांधी यांना केवळ १३ टक्के लोकांनी पसंती दिली होती. तर केजरीवाल यांच्या पारड्यात २७ टक्के लोकांनी पसंती टाकली होती.