Parliament Winter Session: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाली आहे. त्यानुसार, ४ डिसेंबर ते २२ डिसेंबर या काळात हे अधिवेशन पार पडणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही माहिती दिली. (Winter Session 2023 of Parliament will commence from 4th December and continue till 22nd December)

'या' काळात होणार अधिवेशन

प्रल्हाद जोशी यांनी हिवाळी अधिवेशनाबाबत सांगताना म्हटलं की, "संसदेच्या अधिवेशनाला ४ डिसेंबरपासून सुरुवात होत असून २२ डिसेंबर चालणार आहे. या १९ दिवसांच्या अधिवेशनात १५ बैठका होणार आहेत" (Latest Marathi News)