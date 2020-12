संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वेळेआधीच

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचे संकट आणि कृषी कायद्यांवरुन सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यानच संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होण्याची शक्यता होती. मात्र आता करोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी अधिवेशन रद्द करण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली आहे. काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी वादग्रस्त कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशीद्वारे लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांना लिहलेल्या पत्रानुसार, सरकार जानेवारीपासूनच बजेट सत्राचे आयोजन करु शकते.

"Various political party leaders expressed their concerns about the pandemic&opined of doing away with Winter Session.Appropriate to have Budget Session2021 in Jan,"says Union Parliamentary Affairs Min to Cong's AR Chowdhury on his letter on convening winter session of Parliament pic.twitter.com/ufiLEN7Vzj

— ANI (@ANI) December 15, 2020