Winter Tourism: ऑल वेदर रोडमुळे उत्तराखंडच्या हिवाळी पर्यटनाला बळ; चारधाम यात्रा संपली, तरी पर्यटकांचा ओघ सुरूच

उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रा हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात असताना ऋषिकेश ते कर्णप्रयाग राष्ट्रीय महामार्गावरील ऑल वेदर रोड प्रकल्पामुळे हिवाळी पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. पावसाळ्यानंतर या मार्गाची पाहणी करण्यात आली असता, बहुतांश भागांत वाहतूक सुरळीत असल्याचे समोर आले. मात्र, श्रीनगरजवळील फरासू परिसरात डोंगर स्थिर करण्याचे आणि रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने काही ठिकाणी वाहतूक नियंत्रित पद्धतीने सोडली जात आहे.चारधाम यात्रा संपल्यानंतरही धार्मिक स्थळे, बर्फाच्छादित पर्यटनस्थळे आणि हिवाळी पूजा-विधींमुळे पर्यटकांची वर्दळ सुरू राहते. त्यामुळे स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, दुकानदार, ढाबाचालक आणि अन्य लघुव्यावसायिकांना वर्षभर व्यवसाय सुरू ठेवण्याची संधी मिळत आहे..ऋषिकेश ते कर्णप्रयाग मार्गाची स्थितीऋषिकेशपासून देवप्रयाग, श्रीनगर आणि रुद्रप्रयागमार्गे कर्णप्रयागकडे जाणारा महामार्ग गढवाल विभागातील महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग आहे. चारधाम यात्रेसह धार्मिक पर्यटन आणि डोंगराळ भागातील दळणवळणासाठी या मार्गाला विशेष महत्त्व आहे.पावसाळ्यात या परिसरात दरड कोसळणे, दगड रस्त्यावर येणे आणि वाहतूक विस्कळित होणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. मात्र, पावसाळ्यानंतर बहुतांश मार्गावर वाहतूक सामान्य असल्याचे पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे..फरासू परिसरात दरड प्रतिबंधक कामेश्रीनगरच्या पुढे फरासू परिसरात डोंगराचा उतार स्थिर करण्यासाठी आणि रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी काम सुरू आहे. डोंगरावरून दगड किंवा माती घसरून रस्त्यावर येण्याचा धोका कमी करण्यासाठी अशा उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरतात.काम सुरू असल्याने या भागात वाहनांची वाहतूक नियंत्रित पद्धतीने सोडली जात आहे. त्यामुळे प्रवाशांना काही काळ थांबावे लागू शकते. या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे आणि प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ राखून ठेवावा..चारधाम यात्रेनंतरही सुरू राहते पर्यटकांची वर्दळबद्रीनाथ आणि केदारनाथ मंदिरांचे कपाट बंद झाल्यानंतरही उत्तराखंडमधील पर्यटन पूर्णपणे थांबत नाही. हिवाळ्यातील धार्मिक परंपरा आणि बर्फवृष्टीचे आकर्षण यामुळे पर्यटकांचा ओघ कायम राहू शकतो.केदारनाथाची हिवाळी पूजा उखीमठ येथील ओंकारेश्वर मंदिरात केली जाते. बद्रीनाथाशी संबंधित हिवाळी धार्मिक परंपरांमुळे जोशीमठ परिसरालाही महत्त्व आहे. या ठिकाणी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांमुळे स्थानिक बाजारपेठांना आधार मिळतो.दुसरीकडे, औली हे स्कीइंगसाठी प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. चोपता आणि आसपासचा डोंगराळ परिसरही हिवाळी पर्यटनासाठी पर्यटकांना आकर्षित करतो. बर्फवृष्टीची स्थिती, रस्त्यांची उपलब्धता आणि हवामान यांनुसार या ठिकाणांवरील पर्यटकांची संख्या बदलत असते..स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळू शकतो आधारचारधाम यात्रेचा हंगाम संपल्यानंतर पर्यटकांची संख्या कमी झाल्यास लहान व्यावसायिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. मात्र, धार्मिक पर्यटनासोबतच हिवाळी पर्यटनाचा विस्तार झाल्यास हा परिणाम कमी करण्यास मदत होऊ शकते.ऋषिकेशमधील विक्रेते, देवप्रयाग आणि रुद्रप्रयागमधील दुकानदार, हॉटेलचालक, ढाबे आणि निवासव्यवस्था पुरवणारे व्यावसायिक यांना पर्यटकांच्या नियमित वर्दळीचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे पर्यटन केवळ चारधाम यात्रेच्या कालावधीपुरते मर्यादित न ठेवता वर्षभर सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीने हिवाळी पर्यटन महत्त्वाचे ठरत आहे..बारमाही पर्यटनासाठी सुरक्षित रस्ते आवश्यकऑल वेदर रोडमुळे डोंगराळ भागातील दळणवळण अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, भूस्खलनाचा धोका असलेल्या ठिकाणी डोंगर स्थिर करणे, रस्त्यांची देखभाल करणे आणि वाहतुकीचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे.फरासूसारख्या संवेदनशील भागांत सुरक्षा उपाययोजना पूर्ण करणे आणि प्रवाशांना वेळेवर माहिती देणे महत्त्वाचे ठरेल. रस्ते सुरक्षित राहिले आणि हिवाळ्यातील पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचणे सुलभ झाले, तर उत्तराखंडच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला अधिक काळ आधार मिळू शकतो. त्यामुळे ऑल वेदर रोड प्रकल्पाकडे केवळ दळणवळणाची सुविधा म्हणून नव्हे, तर पर्यटन आणि स्थानिक रोजगारासाठी महत्त्वाची पायाभूत सुविधा म्हणूनही पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.