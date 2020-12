'लवकर बरे व्हा'; ममता बॅनर्जींची नड्डांसाठी प्रार्थना

कोलकाता- भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्विट केलं आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना कोरोना झाल्याची बातमी कळाली. ते लवकर बरे व्हावेत आणि त्यांचे आरोग्य चांगले व्हावे, अशी प्रार्थना करते, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.

"Heard about BJP National President Shri JP Nadda

testing positive for COVID-19. Wishing him a speedy recovery and good health", tweets West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/AZ1zfuCMwv pic.twitter.com/SodBO7mZPS

— ANI (@ANI) December 13, 2020