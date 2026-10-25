Without Fear or Favour Book Controversy : "विदाउट फ़ियर ऑर फ़ेवर" पुस्तकातील दाव्यांची जोरदार चर्चा; न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावरून नवा वाद!

भारताचे पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड आणि त्यांचे सहकारी राहिलेले निवृत्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या आगामी पुस्तकातील काही भाग समोर आल्यानंतर कायदेशीर व राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. .जस्टिस कौल यांच्या 'विदाउट फ़ियर ऑर फ़ेवर' (Without Fear or Favour) या पुस्तकातील दाव्यांवरून न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात असून, यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय वाद पेटला आहे..Lucky Horoscope : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा 'या' ४ राशींसाठी ठरणार जॅकपॉट! अचानक धनलाभ अन् प्रमोशनचे योग; तुमची रास यात आहे का?.पुस्तकातील वादग्रस्त दावे आणि घडामोडीया पुस्तकात असा दावा करण्यात आला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये न्यायाधीशांच्या नावांवर औपचारिक चर्चा होण्यापूर्वीच तत्कालीन सीजेआई सरकारसोबत अनधिकृतपणे विचार-विमर्श करत असत..ही पद्धत म्हणजेच एक प्रकारे कॉलेजियमचा अधिकार डावलून सरकारकडून आधीच 'मंजूरी' घेण्यासारखी होती, ज्यामुळे न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते, असे निरीक्षण यात नोंदवण्यात आले आहे..Madhuri Dixit Kon Honaar Karodpati : "बाई, तुम्ही खूप कडक बोलताय..."; शिक्षिकेसमोर थेट विद्यार्थी बनली माधुरी दीक्षित! 'कोण होणार करोडपती'मधील सुंदर क्षणाचा व्हिडिओ व्हायरल!.प्रशासकीय बाबींमध्ये आणि नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत तत्कालीन सीजेआई सरकारशी खूप जास्त जुळवून घेत होते आणि त्यांच्या प्रति 'नरम' भूमिकेत वागत होते, असा दावाही या मुलाखतीत करण्यात आला आहे..राजकीय वर्तुळात उमटलेले तीव्र पडसादया पुस्तकातील खुलाशांचा आधार घेत काँग्रेस पक्षाने केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.न्यायपालिका आणि कॉलेजियमच्या प्रक्रियेत सरकारकडून होत असलेली नको ती ढवळाढवळ ही देशातील लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था कमकुवत करणारी असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे..या सर्व दाव्यांवर माजी सीजेआई चंद्रचूड यांनी अद्याप पुस्तक वाचले नसल्याचे स्पष्ट करत सविस्तर संदर्भ पाहिल्याशिवाय भाष्य करणे टाळले आहे. मात्र येत्या काळात कायदेशीर वर्तुळात याचे मोठे परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.