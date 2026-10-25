देश

Without Fear or Favour Book Controversy : "विदाउट फ़ियर ऑर फ़ेवर" पुस्तकातील दाव्यांची जोरदार चर्चा; न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावरून नवा वाद!

Allegations on Supreme Court Collegium : निवृत्त न्यायमूर्तींच्या पुस्तकातील गंभीर खुलाशांमुळे खळबळ; सरकार आणि न्यायपालिकेच्या संबंधांवरून विरोधकांची टीका
Opposition criticizes central government sharply; Political controversy erupts.

Opposition criticizes central government sharply; Political controversy erupts.

Sakal

विनयन वाघमारे
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भारताचे पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड आणि त्यांचे सहकारी राहिलेले निवृत्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या आगामी पुस्तकातील काही भाग समोर आल्यानंतर कायदेशीर व राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

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