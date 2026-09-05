कर्ज वसुलीसाठी महिलेचं अपहरण, विवस्त्र करत बनवला व्हिडीओ; २ महिलांसह तिघांवर गुन्हा दाखल

कर्ज वसुलीसाठी अनेकदा खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांना धमक्या देणं, मारहाण करणं यासारख्या घटना समोर आल्या आहेत. आता कर्नाटकात एक धक्कादायक घटना घडलीय. कर्जाची रक्कम आणि व्याज न दिल्यानं एका महिलेचं अपहरण करून तिला निर्वस्त्र करण्यात आलं. त्यानंतर मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. बंगळुरूत घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे..वसुलीसाठी अमानुष वागणूक देणाऱ्यांमध्ये ३ जण होते. या तिघांमध्ये २ महिला असल्याचं पीडितेनं म्हटलंय. आरोपींनी महिलेचं अपहरण करून तिला कोंडून ठेवलं. त्यानंतर निर्वस्त्रावस्थेत तिचे व्हिडीओ शूट करण्यात आले. जर पैसे दिले नाही तर व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकीही आरोपींनी दिली..Tamilnadu Accident: भरधाव कारची ट्रकला धडक, इंजिनिअरिंगच्या ८ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; गाडीचा चुराडा.पीडितेच्या आईने पोलीस ठाण्यात मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर सगळा प्रकार उघडकीस आला. महिलेनं २ वर्षांपूर्वी रेश्मा बानूकडून १ लाख रुपये घेतले होते. त्यानंतर रेश्माच्या माध्यमातून आणखी एक आरोपी नाजतकडून ५० हजार उधार घेतले..आर्थिक अडचणीत असल्यानं महिलेनं ६ महिन्यांपासून व्याज आणि २ महिन्यांपासून हफ्ते दिले नव्हते. त्यानंतर रेश्माचा नंबरही ब्लॉक केला आणि पीडित महिला आईच्या घरी गेली. पोलिसांनी सांगितले की, नाजरने महिलेला काम देण्याच्या बहाण्याने घरी बोलावलं. तिथं रेश्मा आणि तिचा पती सुहैल आले. तिघांनी महिलेला बेदम मारहाण केली..महिलेवर चाकूने हल्ला करत तिला जबरदस्तीने रिक्षातून नेण्यात आलं. कुंबलगोडूजवळ एका घरात तिला कोंडून ठेवलं. तिथंही पुन्हा तिला मारहाण केली गेली. आईने पोलिसात तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी शोध घेतला आणि महिलेची सुटका केली. तर रेश्मा बानू, नाजत आणि सुहैल यांना अटक केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.