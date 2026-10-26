महिलेनं दीराच्या गुप्तांगाला घेतला चावा, तब्बल ५५ टाके; मुलांच्या भांडणातून वादानंतर घटना

उत्तर प्रदेशात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका कुटुंबातील मुलांच्या भांडणातून मोठ्यामध्ये वाद झाला, मात्र अवघ्या क्षणात या वादाने हिंसक वळण घेतले आहे. ज्यामध्ये एका महिलेने तिच्या दीराच्या गुप्तांगाला चावा घेतल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेत पीडित व्यक्ती जखमी झाला असून त्याला ५५ टाके पडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील सजेटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पुराऊपूर गावात ही घटना घडली आहे. एकाच कुटुंबातील लहान मुलांच्या भांडणातून मोठ्या व्यक्तींमध्ये वाद झाला. आपल्या मुलाला मारल्याच्या रागात संतापलेल्या महिलेने दीर आणि जाऊ सोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी सुरुवातीला झालेल्या शाब्दिक वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यावेळी महिलेने दीराच्या गुप्तांगाला दातांनी चावा घेतला, ज्यामुळे तरुण गंभीर जखमी झाला..भेंडी बाजारचा पुनर्विकास वैध, आव्हान देणारी याचिका फेटाळली; प्रकरण काय?.दरम्यान, या हल्ल्यानंतर पीडित तरुणाला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्याला ५५ टाके घालण्यात आले, अशी माहिती समोर आली आहे. तसेच पीडित तरुणाच्या पत्नीने आरोपी महिलेविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची नोंद घेतली असून पुढील कारवाईसाठी तपास सुरू केला आहे..नेमकं काय घडलं?घाटमपूरचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त कृष्णकांत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमी तरुणाच्या भावाच्या मुलाचा आणि कुटुंबातील इतर मुलांचा वाद झाला होता. या वादात तरुणाने त्याच्या भावाच्या मुलाला फटकारत मारहाण केली होती. मारहाण केल्याचे मुलाने घरी येऊन त्याच्या आईला सांगताच संबंधित महिला वाद घालण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचली. यानंतर तिचा तिच्या दीर आणि जावेसोबत वाद आणि हाणामारी झाली. या हाणामारीत महिलेने दीराच्या गुप्तांगाला दातांनी चावा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.