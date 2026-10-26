देश

महिलेनं दीराच्या गुप्तांगाला घेतला चावा, तब्बल ५५ टाके; मुलांच्या भांडणातून वादानंतर घटना

Kanpur Crime News : उत्तर प्रदेशात कानपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. मुलांच्या भांडणातून महिलेने दीराच्या गुप्तांगाला चावा घेतल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
Uttar Pradesh Crime

Uttar Pradesh Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका कुटुंबातील मुलांच्या भांडणातून मोठ्यामध्ये वाद झाला, मात्र अवघ्या क्षणात या वादाने हिंसक वळण घेतले आहे. ज्यामध्ये एका महिलेने तिच्या दीराच्या गुप्तांगाला चावा घेतल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेत पीडित व्यक्ती जखमी झाला असून त्याला ५५ टाके पडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ पसरली आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime Against Youth
Desh news
Crime Branch
Marathi News Esakal
www.esakal.com