दीड वर्षाच्या मुलासह महिला कॉन्स्टेबल ड्युटीवर; ट्रॅफिक कन्ट्रोल करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

चंदीगड- चंदीगडमध्ये शुक्रवारी ट्रॅफिक पोलिसमधील एक महिला कॉन्स्टेबल आपल्या दीड वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन आपली ड्यूटी बजावताना दिसून आली. या महिला कॉन्स्टेबलचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हजारो लोकांनी या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर केले आहे. शिवाय या महिलेचे सोशल मीडियातून कौतुक होत आहे. व्हिडिओ शुक्रवारी सकाळी 11 वाजताचा असून चंदीगड ट्रॅफिक पोलिसातील महिला कॉन्स्टेबल प्रियंका चंदीगड सेक्टरच्या 15-23 चौकात आपली ड्यूटी करत होत्या. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांचे दीड वर्षाचे बाळ सुद्धा होते. त्यांनी बाळाला कंबरेवर घेऊन ट्रॅफिकचे नियंत्रण केले.

प्रियंकाच्या या कृतीला लोकांनी केला सलाम

बाळाला घेऊन ट्रॅफिक कंट्रोल करणाऱ्या ट्रॅफिक पोलिस महिला कॉन्स्टेबलचा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी त्यांच्या उत्साहाला सलाम केला आहे. सोशल मीडिवर लोक त्यांच्या कामाचे कौतुक करत आहेत. प्रियंका यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, माझं बाळ लहान आहे. माझ्याशिवाय ते घरी निट राहात नाही. अनेकदा माझे पती किंवा कुटुंबीय बाळाला घेऊन माझ्या ड्यूटीच्या ठिकाणी येतात. बाळ रडू लागलं तर मी काही काळासाठी त्याला उचलून घेते. पण, ड्यूटीमध्ये कोणतीही कसुर करत नाही.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

चंदीगडमध्ये शुक्रवारी एक महिला कॉन्स्टेबल आपल्या लहान बाळाला घेऊन ट्रॅफिक कंट्रोल करताना दिसल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले. काही लोकांनी त्यांचा व्हिडिओ शूट केला आणि सोशल मीडियावर शेअर केला. तेव्हापासून हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेक लोकांनी या व्हिडिओला पसंती दर्शवली आहे.

