लेकीला उपचारासाठी घेऊन आलेल्या बापाला महिला डॉक्टरनं मारली कानाखाली; सरकारी दवाखान्यातला VIDEO VIRAL
Women Doctor Video Viral: अहमदाबादमधील एका सरकारी रुग्णालयात महिला डॉक्टरने लेकीला उपचारासाठी घेऊन आलेल्या बापाच्या कानाखाली मारल्याची घटना घडलीय. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महिला डॉक्टरवर कारवाईची मागणी होतेय.
Viral Video: अहमदाबादमधील एक महिला डॉक्टर रुग्णाच्या वडिलांना कानशिलात लगावत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.मी तुमच्या मुलावर उपचार करणार नाही, तुम्ही माझ्याशी गैरवर्तन करताय असं महिला डॉक्टर म्हणताना दिसते. यावेळी ती सुरक्षा रक्षकावरही भडकली. तुम्ही काम करत नाही असं सुरक्षा रक्षकाला म्हणते. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आरोग्य व्यवस्था आणि प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महिला डॉक्टरवर कारवाई करावी अशी मागणी होतेय.