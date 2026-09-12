पत्नीच्या खून प्रकरणी पती-सासऱ्यासह ८ जण तुरुंगात गेले, १२ वर्षांनी जिवंत सापडली महिला

बिहारच्या रोहतासमध्ये १२ वर्षांपूर्वी एक महिला अचानक बेपत्ता झाली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी एका महिलेचा मृतदेह नाल्यात आढळला होता. कुटुंबियांनी मृतदेह पाहून हा आपल्याच मुलीचा असल्याचं सांगितलं. मृतदेहाचे शवविच्छेदन केल्यानंतर खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महिलेच्या पतीसह सासऱ्यांवर आरोप केले होते. या प्रकरणी पती आणि सासऱ्याला तुरुंगात जावं लागलं. कुटुंबातील ८ जणांना खून प्रकरणात आरोपी केलं होतं .अनेक वर्षे तुरुंगवास आणि कोर्टाच्या फेऱ्या मारल्यानंतर आता धक्कादायक माहिती समोर आलीय..पोलिसांना १२ वर्षांनी अशी माहिती मिळालीय की, ज्या महिलेच्या खून प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता ती जिवंत आहे. पोलिसांनी चौकशी करत झारखंड गाठलं आणि तिथून एका महिलेला ताब्यात घेतलं. ही तीच महिला आहे जिच्या हत्या प्रकरणी १२ वर्षांपूर्वी गुन्हा दाखल झाला होता. जर खून प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेली महिला जिवंत असेल तर मग २०१४मध्ये नाल्यात सापडलेला मृतदेह कुणाचा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..मुंबई गोवा मार्गावर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या ८ ते ९ किमी रांगा; प्रवाशी संतप्त.बिहारच्या रोहतास इथल्या सरस्वती देवी अचानक घरातून निघून गेल्या होत्या. नात्याने दीर लागणाऱ्या व्यक्तीसोबत त्या गेल्या होत्या. त्यानंतर कुटुंबियांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. दरम्यान, काही दिवसातच नाल्यात एका महिलेचा मृतदेह आढळला होता. तेव्हा सरस्वती देवीच्या भावाने हा मृतदेह आपल्या बहिणीचा असल्याचं म्हटलं होतं..सरस्वतीच्या कुटुंबियांनी तिच्या सासरच्या मंडळींवर खूनाचा आरोप केला होता. या प्रकरणी पती अरुण मेहता, सासरे दिलीप मेहता आणि गोविंद कुमार यांच्यासह ८ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. पती आणि सासऱ्याला तुरुंगातही पाठवलं..आता १२ वर्षांनी अरुण मेहताच्या कुटुंबाला माहिती समजली की सरस्वती देवी जिवंत असून झारखंडमध्ये राहतेय. पोलिसांना याची माहिती मिळताच पोलीस झारखंडला रवाना झाले. एका गावातून महिलेला ताब्यात घेतलं आहे. ती नाव बदलून तिथं राहत होती. तिच्यासोबत रट्टू सिंह नावाची व्यक्तीही होती..सरस्वती देवी जिवंत आहेत तर सापडलेला मृतदेह कुणाचा होता? त्याची ओळख पटवताना काय पुरावे ग्राह्य धरले? शवविच्छेदन ते ओळख पटवण्याची प्रक्रिया कशी केली? सरस्वतीच्या पती, सासऱ्यांना आरोपी केलं आहे त्या प्रकरणाचे काय होणार असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. पोलिसांसमोर आता अज्ञात मृतदेह कोणाचा होता? याचा तपास करणं मोठं आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.