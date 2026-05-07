प्रेमात सगळं माफ! कैद्यावर जडला जीव, तुरुंगातून सुटताच महिला जेलरनं केलं लग्न; खून प्रकरणी १४ वर्षे भोगली शिक्षा

Love Story Between Jail Officer and Ex Convict Goes Viral प्रेमात आणि युद्धात सगळं माफ असतं म्हणतात. असाच काहीसा प्रकार मध्य प्रदेशातील सतना मध्यवर्ती कारागृहात समोर आला आहे. कारागृहात असिस्टंट सुपरिटेंडेंट असलेल्या महिला अधिकाऱ्याने जन्मठेपेची शिक्षा भोगून बाहेर पडलेल्या कैद्याशी लग्न केलं. मुस्लिम धर्माच्या महिला जेलरनं हिंदू धर्मातील धर्मेंद्रशी लग्न केल्यानं आता याची चर्चा होत आहे..सतना मध्यवर्ती कारागृहात जेलर असणाऱ्या फिरोजा खातून यांची भेट जेलमध्ये वॉरंट इनचार्ज म्हणून काम करणाऱ्या धर्मेंद्र सिंह याच्याशी झाली होती. धर्मेंद्र सिंह छत्रपूर जिल्ह्यातल्या चंदला इथला होता. २००७मध्ये एका नगरसेवकाच्या हत्या आणि मृतदेह दफन केल्याच्या प्रकरणात त्याला जन्मठेप झाली होती. तुरुंगात धर्मेंद्र वॉरंटसंबंधी कामात फिरोजा यांना मदत करत होता..बहुमत डावलून भाजपला आमंत्रण देत शपथही दिलेली, आता विजयसाठी अट का? राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न.तुरुंगात काम करताना धर्मेंद्र आणि फिरोजा यांच्यात बोलणं व्हायचं. यातून ओळख वाढली आणि दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले. फिरोजा आणि धर्मेंद्र यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. १४ वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर धर्मेंद्र चांगल्या वर्तनाच्या आधारे तुरुंगातून बाहेर आला..फिरोजा मुस्लिम कुटुंबातली असल्यानं धर्मेंद्रसोबत लग्नाला घरच्यांचा नकार होता. त्यामुळे तिचे कुटुंबिय लग्नात सहभागी झाले नाही. अशा परिस्थितीत सतना विश्व हिंदू परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत फिरोजाचं कन्यादान केलं. या लग्नसोहळ्यावेळी बजरंग दलाचे कार्यकर्तेही उपस्थित होते.