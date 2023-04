Customer Care Fraud: कस्टमर केअरमधून फोन आला आणि खात्यातून लाखो रुपये कापले गेले. अशा बातम्या रोज आपण वाचतो. तुमच्या आजूबाजूला असे लोक असू शकतात जे या प्रकारच्या फसवणुकीला बळी पडतात.

कस्टमर केअरच्या नावाखाली ही फसवणूक कशी होते आहे आणि ती कशी टाळता येईल. हे जाणून घेऊ. अलीकडेच एका महिलेसोबत अशीच फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे ती इतकी घाबरली आहे की तिला तिच्या सुरक्षिततेची आणि गोपनीयतेची काळजी वाटते.

हा सगळा घोटाळा फसवणूक करणाऱ्याने पाठवलेल्या लिंकने सुरू झाला. महिलेने रेल्वे तिकीट बुक केले होते, परंतु काही कारणांमुळे तिने ते रद्द केले. (woman lost 5 lakhs to irctc refund ticket What is customer care fraud know details)

तिकीट रद्द केल्यानंतर तिच्या खात्यातील रक्कम शून्य दिसत होती. अशा परिस्थितीत त्यांनी कस्टमर केअरशी बोलण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी महिलेने गुगलवर तिकीट कॅन्सलेशन रिफंड सर्च केले. त्यानंतर गुगलवर ग्राहक सेवा क्रमांक सापडला, जो प्रत्यक्षात फसवणूक करणाऱ्याचा होता.

Aaj Tak Digital शी केलेल्या संभाषणात महिलेने सांगितले की ती IRCTC वेबसाइटवरही हा नंबर पाहत आहे. या क्रमांकावर फोन केला असता तिची लाखोंची फसवणूक झाली.

फसवणूक करणाऱ्याने तिला एक लिंक पाठवली आणि त्यावर तक्रार नोंदवण्यास सांगितले. लिंकवर शंका व्यक्त केली असता कॉलरने सांगितले की ओटीपी सांगा.

असे करून भामट्याने महिलेला गोंधळात टाकले आणि तिच्या फोनमध्ये संशयास्पद अॅप लावले. या अॅपच्या मदतीने त्याने महिलेच्या फोनवर पूर्ण ताबा मिळवला. यानंतर फसवणूक करणाऱ्याने महिलेच्या खात्यातून नेट बँकिंग लॉगिनद्वारे व्यवहार केला.

आधी त्याने Payee ला स्वतःशी जोडले आणि नंतर 3 लाखांचा व्यवहार केला. यानंतर फसवणूक करणाऱ्याने महिलेच्या नावे 2.96 लाख रुपयांचे वैयक्तिक कर्जही घेतले. तोपर्यंत महिलेला आपल्यासोबत झालेल्या फसवणुकीची माहिती मिळाली आणि तिने याबाबत तक्रार करण्यास सुरुवात केली.

महिलेने 1930 वर कॉल केला. पोलिसांनी सांगितले की, तिचे लोकेशन सध्या हरियाणा आहे आणि ती दिल्ली एनसीआरची रहिवासी आहे, त्यामुळे तिला दिल्लीत तक्रार नोंदवावी लागेल. त्यावेळी ती ट्रेनमध्ये असल्याने तिने दिल्लीला पोहोचताच कमला मार्केट सायबर सेलकडे तक्रार नोंदवली.

यानंतर त्यांना नोएडा सेक्टर 142 पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल करावी लागली. एवढेच नाही तर या संपूर्ण प्रकरणाबाबत त्यांनी ट्विटही केले आहे.

पीडितेने संभाषणात सांगितले की, पोलिस तीन वेळा तिच्या घरी जबाब घेण्यासाठी आणि तपासाशी संबंधित चौकशीसाठी आले होते, परंतु तिला तिचे पैसे कधी मिळतील याची तारीख ते सांगत नाहीत.

या प्रकारच्या घोटाळ्यात बळी पडलेले बहुतेक जण ऑनलाइन कस्टमर केअर नंबर शोधत असतात. स्कॅमर अनेक प्रकारे त्यांचा नंबर ऑनलाइन नोंदणीकृत ठेवतात. त्यासाठी बनावट वेबसाईटही तयार केल्या जातात.

यापूर्वी, घोटाळेबाज व्यवहारासाठी ओटीपी मागायचे, परंतु गेल्या काही वर्षांत त्यांनी घोटाळ्याची संपूर्ण पद्धत बदलली आहे. प्रथम ते एक लिंक पाठवतात आणि नंतर फोनमध्ये अॅप इम्प्लांट करतात.

याच्या मदतीने ते वापरकर्त्याचे सर्व तपशील मिळवतात. त्यावर ते तुमच्या फोनवर प्रवेश मिळवतात. यानंतर त्यांना तुम्हाला OTP विचारण्याची गरज नाही.

इंटरनेटच्या या जगात, केवळ सावधगिरी आणि सतर्कता तुम्हाला वाचवू शकते. कोणतीही वेबसाइट शोधताना, लक्षात ठेवा की कोणीतरी त्या नावाने बनावट वेबसाइट देखील तयार करू शकते. घोटाळेबाज अशा वेबसाइट्स डिझाइन करतात, जेणेकरून लोक त्यांच्या जाळ्यात अडकतात.

हे टाळण्यासाठी, नेहमी विश्वसनीय स्त्रोतावरून ग्राहक सेवा क्रमांक शोधा. त्याऐवजी अधिकृत वेबसाइटवरूनच ग्राहक सेवा क्रमांक घ्या. तक्रार नोंदवण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही लिंकवर क्लिक करण्याची गरज नाही. जर कोणी तुम्हाला असे करण्यास सांगितले तर सावध रहा.

तुमच्या फोनमध्ये कोणतेही अज्ञात अॅप कधीही डाउनलोड करू नका. कोणीतरी तुम्हाला अॅप डाउनलोड करण्यास सांगणारी लिंक पाठवली तरीही त्यावर क्लिक करू नका. तुमच्या फोनला कोणत्याही अॅपला परवानगी देण्यापूर्वी, त्याची गरज का आहे याचा विचार करा.