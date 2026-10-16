देश

Woman Minister Husband Controversy : महिला मंत्रीच्या पतीचा इंग्लिश नजराणा, अनेकांसोबत ठेवले संबंध; मंत्री पत्नीला ठार करण्याचा रचला कट

Extramarital Affairs Case : महिला मंत्र्याने आपल्या पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. अनेक महिलांशी संबंध असल्याचा आणि आपल्याला ठार करण्याचा कट रचल्याचा दावा करत मंत्र्याने व्हिडिओ शेअर केला आहे.
Woman Minister Husband Controversy Extramarital Affairs Case

Woman Minister Husband Controversy Extramarital Affairs Case

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Minister Husband Affair : उत्तराखंडच्या महिला व बालकल्याण मंत्री रेखा आर्या यांनी पती गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी यांच्याविरोधात गंभीर आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पतीने पहिल्या विवाहाची माहिती लपवून आपली फसवणूक केली, तसेच अन्य महिलेशी संगनमत करून आपल्याला जिवे मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या तक्रारीवरून देहरादूनमधील कँट कोतवाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
crime
Crime News
Crime Against Woman
Chief Minister Uttarakhand
Affair News
Crime Against Girl
ministerial accountability
crime news India
Marathi News Esakal
www.esakal.com