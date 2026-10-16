Woman Minister Husband Controversy : महिला मंत्रीच्या पतीचा इंग्लिश नजराणा, अनेकांसोबत ठेवले संबंध; मंत्री पत्नीला ठार करण्याचा रचला कट

Minister Husband Affair : उत्तराखंडच्या महिला व बालकल्याण मंत्री रेखा आर्या यांनी पती गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी यांच्याविरोधात गंभीर आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पतीने पहिल्या विवाहाची माहिती लपवून आपली फसवणूक केली, तसेच अन्य महिलेशी संगनमत करून आपल्याला जिवे मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या तक्रारीवरून देहरादूनमधील कँट कोतवाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..रेखा आर्या यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांचा विवाह ६ जुलै २००४ रोजी गिरधारी लाल साहू यांच्याशी झाला होता. साहू यांनी स्वतःला अविवाहित असल्याचे सांगून विवाह केला. मात्र, काही वर्षांनंतर ते आधीच विवाहित असून त्यांना पहिल्या विवाहापासून मुले असल्याचे समोर आले. मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून त्यांनी यापूर्वी या प्रकरणावर मौन बाळगल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..पतीचे अन्य महिलांशी संबंध असल्याचा आरोपही आर्या यांनी केला आहे. याबाबत जाब विचारल्यानंतर साहू यांनी लेखी व तोंडी माफी मागितली; मात्र त्यांच्या वर्तनात बदल झाला नाही. विरोध केल्यावर मारहाण, शिवीगाळ आणि सरकारी निवासस्थानी कर्मचाऱ्यांसमोर जातिवाचक अपशब्द वापरल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे..याशिवाय, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आपल्याला संबंधित कंपन्यांच्या संचालकपदावरून राजीनामा न देता पदमुक्त झाल्याचे दाखवण्यात आल्याचा आरोप आर्या यांनी तक्रारीत केला आहे. अलीकडेच मिळालेल्या एका ध्वनिमुद्रणात पती एका महिलेशी बोलताना आपल्याला जिवे मारण्याचा कट रचत असल्याचे ऐकू आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. स्वतःच्या आणि अल्पवयीन मुलांच्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत त्यांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे..Uttarakhand: उत्तराखंडच्या विद्यार्थ्यांसाठी १ कोटींचा विज्ञान निधी; शाळांमध्ये AI, रोबोटिक्स आणि ड्रोनचे धडे.एसपी सिटी शेखर सुयाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्र्यांच्या तक्रारीवरून त्यांच्या पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेतील फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, मारहाण, धमकी आणि अन्य संबंधित कलमांसह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.