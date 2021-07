कामावरुन घरी परतणाऱ्या विवाहित महिलेवर टॅक्सीमध्ये बलात्कार

नवी दिल्ली: कामावरुन घरी परतणाऱ्या एका महिलेवर टॅक्सीमध्ये बलात्कार (women rape in taxi) झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. घरापर्यंत लिफ्ट देतो सांगून, एका टॅक्सी चालकाने (cab driver) महिलेला कारमध्ये बसवले. त्यानंतर तिच्यावर बलात्कार केला. बुधवारी रात्री दिल्लीमध्ये (delhi) ही धक्कादायक घटना घडली. पीडित महिला मेहरोली-गुरुग्राम रोडवरील एका मॉलमध्ये (Mall) नोकरी करते. (Woman raped by cab driver on way home to Delhi dmp82)

पीडित महिला तिच्या घरच्या वाटेवर असताना, ही घटना घडली. "एमजी रोडवरच्या बस स्टॉपवपर महिला टॅक्सीमध्ये बसली. ड्रायव्हरने तिला पुढच्या सीटवर बसायला सांगितले. मागच्या सीटवर दुसरे प्रवासी बसणार असल्याचे त्याने कारण दिले. टॅक्सी चालक कार चालवत असताना, मध्येच त्याने निर्जन रस्त्यावर कार थांबवली व महिलेवर बलात्कार केला" असं गुरुग्राम पोलीस ठाण्याचे प्रवक्ते सुभाष बोकीन यांनी सांगितले.

आरोपी टॅक्सी चालकाने महिलेला अया नगर सीमेवर सोडले. महिलेने गुरुवारी डीएलएफ फेज २ पोलीस ठाण्यात आरोपी विरोधात तक्रार नोंदवली. चालकाने माझ्या बरोबर छेडाछाड केली. ज्यावेळी मी त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी त्याने मला धमकावले, असे महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे. महिला रात्री आठ वाजता कामावरुन घरी जाण्यासाठी निघाली. ८.१५ मिनिटांनी ती टॅक्सीमध्ये बसली.

त्या महिलेला सोडण्याआधी ड्रायव्हरने तिला तिची पर्स आणि मोबाइल फोन परत केला. तिने लगेच नवऱ्याला फोन करुन घडलेला प्रकार सांगितला. तक्रारीनंतर महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. अज्ज्ञात टॅक्सी चालकाविरोधात कलम ३७६ (बलात्कार) आणि ३५४ (छेडछाड) या आरोपांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आलाय.