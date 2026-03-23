प्रियकरासोबत पळून गेली बहीण, पोलिसांनी शोधताच त्यांच्यासमोरच सख्ख्या भावांनी डोक्यात गोळ्या झाडल्या

उत्तर प्रदेशात सहारनपूर इथं एक खळबळजनक घटना घडलीय. प्रियकरासोबत पळून गेलेल्या बहिणीवर तिच्या सख्ख्या भावांनी पोलिसांसमोर गोळीबार केला. तरुणी पोलीसांच्या ताब्यात असताना घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली. तिला जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं असून आरोपी भावांचा शोध घेतला जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. आरोपींनी युवतीवर तीन गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी तिच्या डोक्यात अडकली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, फतेहपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रामखेडी गावात राहणाऱ्या राखी नावाची २५ वर्षीय तरुणी तिच्या प्रियकरासोबत १६ मार्च रोजी पळून गेली होती. त्यानंतर कुटुंबियांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. तरुणीला ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस शोध घेत होते. दरम्यान, सोमवारी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास तरुणीचा शोध लागला. एक पोलीस उपनिरिक्षक आणि महिला पोलीस कॉन्स्टेबल तरुणीला वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात घेऊन आले होते..तरुणीला खासगी गाडीतून सहारनपूरला आणण्याची तयारी सुरू होती. त्यावेळी तिचे सख्खे भाऊ कारच्या जवळ आले आणि त्यांनी एकापाठोपाठ एक तीन गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी डोक्यात अडकली आहे. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली. अचानक घडलेल्या घटनेनंतर पोलिसांनी आरोपींना पकडण्याचा प्रयत्न केला पण ते फरार झाले..पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपींनी हल्ला केल्यानंतर गंभीर जखमी झालेल्या तरुणीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. तिची प्रकृती गंभीर आहे. तरुणीवर हल्ला करणाऱ्या भावांची नावे रवी आणि माँटी अशी आहेत. त्यांच्या शोधासाठी पथके रवाना झाली आहेत. दोघांना लवकरच अटक केली जाईल..तरुणी तिच्या प्रियकरासोबत पळून गेली होती. याचा राग कुटुंबियांच्या मनात होता. तरुणीला प्रियकरासोबत रहायचं होतं पण कुटुंबियांचा विरोध होता. ती पळून गेल्यानंतर नाराज झालेल्या भावांनी तिला पोलिसांनी शोधून काढताच गोळीबार केला. या घटनेमुळे तरुणीच्या गावात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय.