चिंताजनक! कोरोनाची लक्षणं नसताना महिलेला ‘काळी बुरशी’

विदर्भ

आष्टी (शहीद) (जि. वर्धा) : कोरोनाच्या (coronavirus) मृत्यूचा आकडा कमी होण्याचे संकेत नसताना वर्ध्यात म्युकरमायकोसिसने (Mucormycosis) पहिला बळी घेतला आहे. या आजाराने पेठअहमदपूर येथील शंकर व्यंकटराव ढबाले (वय ६६) यांचा मृत्यू झाला. (The first victim of Mucormycosis in Wardha)