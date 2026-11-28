नवी दिल्ली : महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मतदारसंघ फेररचनेद्वारे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील जागा ५० टक्क्यांनी वाढविण्याच्या सुधारित घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. यातील तरतुदीनुसार सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागांमध्ये समान प्रमाणात वाढ केली जाणार असून, प्रत्येक राज्याचा लोकसभेतील सध्याचा प्रमाणातील हिस्सा २०५१ पर्यंत कायम ठेवला जाणार आहे. हे विधेयक सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसद अधिवेशनामध्ये सुरुवातीला लोकसभेमध्ये आणि नंतर राज्यसभेमध्ये मांडले जाणार आहे. .संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा विस्तार असलेल्या या अधिवेशनांतर्गत लोकसभेची बैठक सोमवारपासून (३० नोव्हेंबर); तर राज्यसभेची बैठक दोन डिसेंबरपासून होणार आहे. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तीन डिसेंबरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारीच संसद अधिवेशनाबतची घोषणा करताना महत्त्वाचे विधेयक आणले जाणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर आज तातडीने झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयामुळे मतदारसंघ फेररचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक मंजुरीला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवातीर्थ येथे मंत्रिमंडळ बैठक होऊन त्यात मतदारसंघ फेररचनेनंतर लोकसभेतील राज्यांचे इतर राज्यांच्या तुलनेतील प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व ‘जैसे थे’ राखण्यासाठीच्या सुधारणा या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेतील जागांची संख्या निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावरून दक्षिणेतील राज्यांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात होती. मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया जनगणनेशी जोडल्यास लोकसंख्या अधिक असलेल्या उत्तर भारतातील राज्यांना जागांच्या वाटपात अधिक फायदा होऊ शकतो आणि दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते, असे दक्षिणेतील राज्यांचे म्हणणे होते.५३७लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या३५८लोकसभेतील दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा.विधेयकातील प्र मु ख मु द्देप्रस्तावित बदलांनुसार, लोकसभेमधील राज्यांच्या जागांमध्ये बदलाची प्रक्रिया जनगणनेशी संबंधित राहणार नाही.- सर्व राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांमध्ये समान ५० टक्के वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या लोकसभेच्या ५४३ जागांची संख्या वाढवून ८५० केली जाईल.८५० जागांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. यात राज्यांच्या जागांमध्ये वाढ करताना सध्याचे प्रमाण कायम ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.ही व्यवस्था २०५१ पर्यंत लागू राहणार असल्याने लोकसंख्येतील बदलांच्या आधारे राज्यांच्या जागांमध्ये होणाऱ्या तूर्तास बदल होणार नाहीत. .लोकसभेत सोमवारी घटनादुरुस्ती विधेयक आणि अन्य विधेयकांवर चर्चा होणार असताना,शुक्रवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंतही ही विधेयके खासदारांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत, ही अत्यंत आश्चर्यकारक आणि पूर्णपणे अस्वीकारार्ह बाब आहे.- जयराम रमेश, सरचिटणीस, काँग्रेसमतदारसंघ फेररचनेविषयी आमच्या पक्षाची भूमिका लोकसभेच्या पटलावर सर्वांना कळेल. पक्षाने मतदारसंघ फेररचना विधेयकाला पाठिंबा दिला असे म्हणणे हे चुकीचे आहे. सोमवारी विधेयकाचा मसूदा वाचल्यानंतर पक्षाची भूमिका ठरेल.- सुप्रिया सुळे, कार्यकारी अध्यक्षा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.आमच्या भूमिकेमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. मतदारसंघ फेररचनेच्या पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही परिस्थितीत तमिळनाडूचे लोकसभेतील सध्याचे ७.१८ टक्के जागांचे प्रमाण कमी होता कामा नये.- एम. के. स्टॅलिन, अध्यक्ष, द्रमुकमतदारसंघांची फेररचना हा सामाजिक न्यायाचा विषय नसून, राजकारणाचा मुद्दा आहे. सरकारला महिला आरक्षण लागू करायचे असेल, तर लोकसभेच्या सध्याच्या जागांच्या आधारे ते का लागू केले जात नाही?- अरविंद सावंत, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.