Women Reservation Bills : मत मिळवण्याच्या परिक्षेत मोदी सरकार फेल! महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर

नवी दिल्ली : संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाची तरतूद करणारे १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. शुक्रवारी संध्याकाळी झालेल्या मतदानात महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित तीन विधेयकांना केवळ २९८ मते बाजूने मिळाली. या अपयशाने देशातील ५० टक्के जनतेच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे..लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मतदानाचे निकाल जाहीर करताना सांगितले की, विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विरोधात २३० मते होती. पहिल्या फेरीत एकूण ४८९ मतदारांनी भाग घेतला. यात २७८ जणांनी बाजूला पाठिंबा दिला तर २११ जणांनी विरोध केला. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने हे विधेयक अपयशी ठरले..यापूर्वी लोकसभेत या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र वादविवाद झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांना विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. मात्र विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला.काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात तीव्र आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले की, २०२३ मध्ये जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले तेव्हा सत्ताधारी पक्षातील मित्रपक्षांनी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बराच वेळ लागेल, असे संकेत दिले होते. सध्याचा प्रस्ताव मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करणारा आहे. राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्यासाठी या विधेयकाचा बहाणा म्हणून वापर केला जात आहे. हा केवळ महिला आरक्षणाचा मुद्दा नसून यामागे छुपे राजकीय डावपेच लपले आहेत. जनतेला हे डावपेच समजून घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सरकारकडून या विधेयकाला महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र विरोधी पक्ष याकडे एक राजकीय डावपेच आणि संरचनात्मक बदल म्हणून पाहत आहेत.लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकासाठी सरकारची ही दुसरी मोठी हार आहे. घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने केवळ २९८ मते मिळाली तर २३० मते विरोधात पडली. आवश्यक बहुमत मिळाले नसल्याने विधेयक पुन्हा नामंजूर झाले. सरकारने या विधेयकासाठी मोठ्या तयारीने प्रयत्न केले होते. तरीही मतदानात अपेक्षित यश मिळाले नाही. विरोधकांनी एकत्रितपणे सरकारला कडाडून विरोध केला..या पराभवामुळे महिला आरक्षणाबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा ठेचकाळली आहे. सदनातील मतदानाने स्पष्ट झाले की, सरकारला पूर्ण बहुमत मिळवण्यात अपयश आले. आता या मुद्द्यावर पुढील रणनीती काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.