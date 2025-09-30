Women Empowerment: जंगलराज नव्हे तर महिलाराज ! UPIT मध्ये बचतगटांची हवा, एका दिवसात १० टन ऑर्डर अन्..

एकेकाळी गुन्हेगारी आणि 'जंगलराज'साठी ओळखला जाणारा उत्तर प्रदेश आज महिलांच्या आत्मनिर्भरतेची नवी गाथा लिहीत आहे. ज्या राज्यात एकेकाळी महिलांना घराची चौकट ओलांडणेही एक आव्हान होते, त्याच राज्यात आज महिला व्यवसाय आणि उद्यमशीलतेच्या क्षेत्रात आपली नवीन ओळख निर्माण करत आहेत..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील योजना आणि सततच्या सहकार्याचा हा परिणाम आहे की, राज्याच्या महिला आता स्वावलंबनाचा आदर्श बनल्या आहेत. याची झलक ग्रेटर नोएडामध्ये आयोजित पाच दिवसीय 'यूपी इंटरनॅशनल ट्रेड शो' च्या हॉल क्रमांक आठ आणि नऊमध्ये दिसली. इथे स्वयं सहायता समूहांशी जोडलेल्या महिलांनी केवळ आपल्या उत्पादनांची शानदार विक्रीच केली नाही, तर मोठ्या कंपन्यांकडून भरमसाठ ऑर्डर्सही मिळवल्या..Women Empowerment : नीतू जोशी आणि मिआम ट्रस्टचा आदिवासी महिलांसाठी पुढाकार!.मेस आणि कॅन्टीनमधून किराणा मालाच्या ऑर्डर्सगौतम बुद्ध नगरच्या 'जय माता दी स्वयं सहायता समूह' च्या ममता भारद्वाज यांनी सांगितले की, त्यांच्या संघटनेशी १२ महिलांचे गट जोडले गेले आहेत. हा समूह खाद्यपदार्थ, मसाले, भरड धान्ये आणि सजावटीचे साहित्य बनवतो. यापूर्वी त्या फक्त ग्रेटर नोएडामधील सोसायटीमध्ये माल विकायच्या. पण ट्रेड शोमध्ये पहिल्यांदाच सहभागी झाल्यावर त्यांना चांगली विक्री तर झालीच, पण मेस आणि कॅन्टीनमधून किराणा मालाच्या मोठ्या ऑर्डर्सही मिळाल्या..ट्रेड शोमध्ये एका दिवसात १० टनाचे ऑर्डरहॉल क्रमांक नऊमध्ये जौनपूरच्या दोन समूहांनी एकत्र स्टॉल लावला होता. ‘शिव शक्ती समूहा’च्या अनिता चौहान यांनी सांगितले की, त्यांचा समूह मोहरीचे तेल, पीठ आणि बेसन यांसारखी उत्पादने विकतो. त्या म्हणाल्या की, ट्रेड शोमध्ये त्यांना पहिल्यांदाच स्टॉल लावण्याची संधी मिळाली. या शोमध्ये त्यांना एका-एका दिवसात १०-१० टनाचे मोठे ऑर्डर मिळाले आहेत! हे ऑर्डर दिल्ली, नोएडा आणि बरेलीसारख्या शहरांतून आले आहेत..लाकडी खेळण्यांची ५० हजारांची दैनिक विक्रीचित्रकूटच्या शालू सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे कौतुक करताना थकत नाहीत. त्यांच्या समूहात १२ महिला आहेत आणि त्या लाकडी खेळणी बनवतात. खेळण्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारी धोरणांचा त्यांच्या समूहाला खूप फायदा झाला आहे. शालू सांगतात, केवळ ट्रेड शोमध्ये त्यांच्या उत्पादनांची दररोज ५० हजार रुपयांची विक्री झाली. 'ट्रेड शो'सारखे मंच स्वयं सहायता समूहांना आपले उत्पादन जगासमोर ठेवण्याची उत्कृष्ट संधी देतात..शेणाच्या उत्पादनांमध्ये १५ कंपन्यांनी दाखवली रुचीललितपूरच्या ‘नारी शक्ती स्वयं सहायता समूहा’च्या लीला देवी यांनी गायीच्या शेणापासून रोजच्या वापरातील वस्तू बनवल्या. पहिल्यांदाच सहभागी झालेल्या लीला देवी यांनी सांगितले की, गायीच्या शेणापासून बनवलेले घड्याळ, मडके, झुंबर आणि वॉल हँगिंग प्रेक्षकांना खूप आवडले. .Women: मिशन शक्ती ५.०’मुळे महिलांना नवी झेप; ४०३ मतदारसंघांतील आमदार क्रीडा स्पर्धांमध्ये १.५ लाख महिला खेळाडू दाखवणार कौशल्य.ट्रेड शोच्या शेवटच्या दिवशी दुपारपर्यंत १५ प्रतिष्ठित कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांमध्ये रुची दाखवली. एवढेच नाही, तर ६ मोठ्या संस्थांनी लीला देवींना आपल्या ठिकाणी कार्यशाळा घेण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. या महिलांच्या यशाने हे सिद्ध केले आहे की, सरकारचा पाठिंबा आणि संधी मिळाल्यास उत्तर प्रदेशातील महिला केवळ घरच नाही, तर मोठे जागतिक बाजारपेठही जिंकू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.