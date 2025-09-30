देश

Women Empowerment: जंगलराज नव्हे तर महिलाराज ! UPIT मध्ये बचतगटांची हवा, एका दिवसात १० टन ऑर्डर अन्..

Mission Shakti: उत्तर प्रदेशातील महिलांनी ‘यूपी इंटरनॅशनल ट्रेड शो’मध्ये मसाले, लाकडी खेळणी, गायीच्या शेणापासून बनवलेली उत्पादने सादर करून एक दिवसात १० टनांहून अधिक ऑर्डर मिळवले, सरकारच्या पाठिंब्यामुळे आत्मनिर्भरतेच्या नव्या उंची गाठली.
Women Empowerment

Women Empowerment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

एकेकाळी गुन्हेगारी आणि 'जंगलराज'साठी ओळखला जाणारा उत्तर प्रदेश आज महिलांच्या आत्मनिर्भरतेची नवी गाथा लिहीत आहे. ज्या राज्यात एकेकाळी महिलांना घराची चौकट ओलांडणेही एक आव्हान होते, त्याच राज्यात आज महिला व्यवसाय आणि उद्यमशीलतेच्या क्षेत्रात आपली नवीन ओळख निर्माण करत आहेत.

