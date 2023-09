Video: भाजप कार्यालयात पंतप्रधानांचं भव्य स्वागत; मोदींनी झुकून व्यक्त केला महिलांप्रती आदर

Womens Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं शुक्रवारी सकाळी दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयात महिला आघाडीच्यावतीनं भव्य स्वागत करण्यात आलं. यावेळी पंतप्रधानांनी महिलांप्रती झुकून आदर व्यक्त केला. याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. (Womens Reservation Bill PM bows before them to pay them respect at BJP Headquarters in Delhi)

राज्यसभेत एकमतानं मंजूर

काल राज्यसभेत वेधयक एकमतानं मंजूर झालं, त्यामुळं आता राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर याचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. देशातील महिलांसाठी ही ऐतिहासिक गोष्ट ठरली आहे. त्यामुळं भाजपच्यावतीनं मोदींच्या सत्काराचा समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. भाजपच्या महिला आघाडीच्यावतीनं या कार्यक्रमाचं आयोजन दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयात करण्यात आलं.

मोदींनी झुकून व्यक्त केला आदर

यावेळी मोदींवर पुष्पवर्षाव करण्यात आला, यावेळी काही महिलांच्या प्रतिनिधींनी पंतप्रधानांचं स्वागत केलं. यावेळी एक महिला मोदींच्या पाया पडली पण मोदींनी या महिलेला थांबवत पाया न पडण्याचं आवाहन केलं. त्यानंतर व्यासपीठावर मोठ्या पुष्पहारानं पंतप्रधान मोदींचे भाजपच्या महिला आघाडीच्यावतीनं आभार मानण्यात आले. यावेळी मोदींनी झुकून समस्त महिला वर्गाप्रती आदर व्यक्त केला.