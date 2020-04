आयटी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; 'या' तारखेपर्यंत वर्क फ्रॉम होम

नवी दिल्ली : आयटी कंपन्यांतली कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी असून ३१ जुलैपर्यंत वर्क फ्रॉम होम करण्याची घोषणा केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि संवाद मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी काल (ता. २८) मंगळवारी केली. आयटी क्षेत्रातील ८५ टक्के काम घरुनच केले जात असल्याचेही प्रसाद यांनी यावेळी सांगितले.

वर्क फ्रॉम होमसाठी देण्यात आलेल्या कालावधी ३० एप्रिल रोजी संपत होता. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांबरोबर प्रसाद यांनी घेतलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगदरम्यान त्यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीमध्ये वेगवेगळ्या राज्यातील आयटी सेक्रेट्री, कम्युनिकेशन सेक्रेट्री आणि पोस्टल सेक्रेट्रींनी प्रेझेंटेशन सादर करुन कोणकोणत्या गोष्टींची राज्यांना केंद्राकडून अपेक्षा आहे हे सांगितले. घरुन काम करण्याचे नियम शिथिल करण्यात आले आहे.

We have to popularise work from home (WFH) norm. There are many restrictions for it like money deposits & clearances, these things were relaxed till April 30 after #COVID19 outbreak. We have decided to extend the relaxation till July 31: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/GucV56OcNF

— ANI (@ANI) April 28, 2020