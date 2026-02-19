World Air Mail Day: भारताच्या पहिल्या विमान टपाल सेवेला ११५ वर्षे; हेन्री पेकेट यांनी अलाहाबादहून सुरू केली उड्डाण सेवा

देश

World Airmail Day: भारताने १८ फेब्रुवारी १९११ रोजी जगातील पहिली अधिकृत हवाई टपाल सेवा सुरू करत इतिहास रचला होता; या घटनेला यंदा ११५ वर्षे पूर्ण झाली असून ‘वर्ल्ड एअरमेल डे’ म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो.
World Air Mail Day

World Air Mail Day

सकाळ वृत्तसेवा
चेन्नई : भारतात जगातील पहिली अधिकृत विमान टपाल सेवा सुरू झाली त्याला बुधवारी (ता. १८) ११५ वर्षे पूर्ण झाली. फ्रेंच वैमानिक हेन्री पेकेट यांनी अलाहाबाद येथे विमानाने पहिले टपाल वाहून नेले होते.

