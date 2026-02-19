World Air Mail Day: भारताच्या पहिल्या विमान टपाल सेवेला ११५ वर्षे; हेन्री पेकेट यांनी अलाहाबादहून सुरू केली उड्डाण सेवा

चेन्नई : भारतात जगातील पहिली अधिकृत विमान टपाल सेवा सुरू झाली त्याला बुधवारी (ता. १८) ११५ वर्षे पूर्ण झाली. फ्रेंच वैमानिक हेन्री पेकेट यांनी अलाहाबाद येथे विमानाने पहिले टपाल वाहून नेले होते..या ऐतिहासिक घटनेच्या सन्मानार्थ दर वर्षी १८ फेब्रुवारी हा ‘वर्ल्ड एअरमेल डे’ म्हणून साजरा केला जातो. अलाहाबाद ते नैनी या प्रवासासाठी हेन्री यांना १३ मिनिटांचा वेळ लागला होता. हवाई टपाल सेवेच्या क्षेत्रात भारताने हा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण केल्याबद्दल जगभर त्याची चर्चा झाली होती. आपण जरी आज तत्काळ डिजिटल संदेशांच्या युगात जगत असलो तरी ११५ वर्षांपूर्वीच्या या संदेशवहन पद्धतीचे ऐतिहासिक असे महत्त्व आहे..बेंगळुरू येथील पियुष खैतान हे ज्येष्ठ संग्राहक आणि रॉयल फिलॅटेलिक सोसायटी लंडनचे फेलो असून, त्यांनी या १३ मिनिटांच्या शोधावर विशेष अभ्यास केला आहे. खैतान हे ‘निओग्रोथ क्रेडिट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. या उड्डाणाशी संबंधित साहित्याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी जवळपास २० वर्षे घालवली आहेत. विशेषतः भारतीय टपाल-तिकीट संग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या टपाल विभागाच्या काळ्या शिक्क्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे..‘‘हा शिक्का फक्त वेगळ्या शाईचा वाटू शकतो; परंतु १९११ च्या पहिल्या हवाई टपाल सेवेत वापरलेले हे सर्वांत दुर्मीळ चिन्हांकन आहे,’’ असे खैतान यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले. त्या दिवशी वाहून नेण्यात आलेल्या ६,५०० पत्रांपैकी बहुतेकांवर ‘मॅजेंटा शाई’चा छाप होता; मात्र खैतान यांच्या अभ्यासानुसार केवळ २२ नमुने काळ्या विशिष्ट शाईचे आढळल्याचे स्पष्ट झाले आहे..World Tennis League: भारतातील पहिल्या वर्ल्ड टेनिस लीग स्वरूप अन् वेळापत्रक जाहीर; तिकीट विक्रीला सुरूवात.‘‘यापूर्वीच्या संशोधनानुसार केवळ नऊ नमुने असल्याचे मानले जात होते. मात्र, त्यासंबंधीची नोंद खासगी संग्रहांमध्ये विखुरलेली होती व त्यांची पडताळणी झालेली नव्हती,’’ असे ते म्हणाले. उपलब्ध पुराव्यानुसार हे नमुने बहुधा नामवंत व्यक्तींसाठी राखून ठेवले गेले असावेत. त्यामुळे हवाई टपाल वाहतुकीचा वापर सुरुवातीच्या टप्प्यात नियंत्रित स्वरूपात करण्यात आला होता, हे सूचित होते..अर्धवट टपाल शुल्काचे पाकिटजगातील पहिला अर्धवट टपाल शुल्क भरलेल्या हवाई टपालाचे पाकिट त्यांच्याकडे आहे. पहिल्या ऐतिहासिक उड्डाणात हे पाकिट समाविष्ट होते. सन १९११ मध्ये एका व्यक्तीने फ्रान्सला पाठवलेल्या पत्रावर ब्रिटनसाठी असलेले दर आकारण्यात आले, जे आंतरराष्ट्रीय दरापेक्षा कमी होते. त्या पत्रावर एक आण्याचे टपाल तिकीट लावले होते. ते ब्रिटनसाठीचे दर होते; परंतु पत्र फ्रान्सला पत्र जाणार असल्याने त्याचा दर दोन आणे होता. ‘‘या घटनेतील विलक्षण बाब म्हणजे, अपुरी रक्कम भरल्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच ते पत्र १८ फेब्रुवारीच्या ऐतिहासिक उड्डाणात स्वीकारले गेले आणि पाठवण्यात आले,’’ असे खैतान यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.