जागतिक बँक भारताच्या मदतीला; केली मोठ्या पॅकेजची घोषणा

नवी दिल्ली : जागतिक बँक भारताच्या मदतीला धावून आली आहे. कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या भारतासाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून जागतिक बँकेनं देशातील आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला बळ देण्यासाठी १ अब्ज डॉलरचं पॅकेज जाहीर केलं आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानं केंद्र सरकारनं प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबरोबर आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग यावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या या कामाला जागतिक बँकेनं मदतीचा हात दिला आहे. जागतिक बँकेकडून भारताला विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक जुनैद अहमद यांनी याची माहिती दिली.

World Bank announces USD 1 billion social protection package for India linked to Govt of India programmes. pic.twitter.com/a1YpTpAt1O

— ANI (@ANI) May 15, 2020