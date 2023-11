By

नवी दिल्ली : वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये टीम इंडियाच्या पराभवानंतर मोदींनी खेळाडूंच्या ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन भेट घेतली होती. त्यावरुन माजी क्रिकेटपटू आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते किर्ती आझाद यांनी ट्विटरवर पोस्ट करत टीका केली होती. त्यांच्या या टीकेनंतर नेटकरी चांगलेच भडकले असून त्यांनी थेट दाऊदची आठवण करुन दिली. (World Cup 2023 Kirti Azad criticizing PM Modi Netizens take a jibe at him rememberig Dawood)

ड्रेसिंग रुममध्ये गेल्याबद्दल आक्षेप

किर्ती आझाद यांनी ट्विट करुन पंतप्रधानांवर निशाणा साधला होता. त्यांनी अनेक सवाल उपस्थित केले होते. त्यांनी म्हटलं की, ड्रेसिंग रुम कोणत्याही टीमसाठी खास जागा असते. ICC या रुममध्ये केवळ खेळाडू आणि सहाय्यक स्टाफ शिवाय कोणालाही जाण्यास प्रतिबंध असतो. भारताच्या पंतप्रधानांनी टीम इंडियाच्या ट्रेसिंग रुमच्या बाहेर भेटायला हवं होतं. याशिवाय त्यांनी हे देखील लिहिलं की, ८३ चा वर्ल्डकप जिंकून देणाऱ्या कपिल देव यांना फायनलसाठी निमंत्रित केलं नाही.

दाऊदची करुन दिली आठवण

आझाद यांच्या या ट्वीटनंतर नेटकऱ्यांनी त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. तर काहींनी त्यांच्या पोस्टशी सहमती दर्शवली आहे. म्हणजेच वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये टीम इंडियाच्या पराभवानंतर मोदींनी खेळाडूंच्या ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन त्यांचं सांत्वन करणं चुकीचं होतं. तर काहींना मोदींची ही कृती योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. एकानं तर कमेंटमध्ये लिहिंल की, तुमच्यावेळी तर ड्रेसिंग रुममध्ये दाऊद पण येत होता. या युजरनं थेट दाऊदच ड्रेसिंग रुममध्ये आल्याच्या घटनेची आठवण करुन दिल्यानं. आता सोशल मीडियात हा विषय ट्रेंडिंगमध्ये आला आहे.