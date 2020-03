भारताला विश्वकरंडक जिंकून देणारा गोलंदाज बजावतोय कर्तव्य, ICC कडून सलाम

चंदिगड : भारतीय क्रिकेट संघाला 2007 मध्ये टी-20 विश्वकरंडक जिंकून देणारा गोलंदाज जोगिंदर शर्मा कोरोनाच्या संसर्गामुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये आपले कर्तव्य निभावताना दिसत आहे. जोगिंदरच्या या कामाला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनेही (आयसीसी) सलाम केला आहे.

In his post-cricket career as a policeman, India's Joginder Sharma is among those doing their bit amid a global health crisis.

भारतात कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी 21 दिवसांचा लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. या काळात नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या काळात पोलिस नागरिकांनी अनावश्यक घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करत असून, रस्त्यावर आपले कर्तव्य निभावत आहेत. जोगिंदर शर्माही हरियाणा पोलिस दलात डीएसपी पदावर कार्यरत आहे.

Prevention is the only cure for Coronavirus,Let’s be together and fight with this Pandemic situation..Please cooperate with us Jai Hind pic.twitter.com/Cl36TanfJP

