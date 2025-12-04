देश

World Disablity Day: दिव्यांगजनांना ३०० वरून १,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन वाढ; योगींनी व्हीलचेअर वाटपासह केल्या अनेक योजना जाहीर

Uttar Pradesh News : जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त उत्तर प्रदेशात दिव्यांग जनतेसाठी पेन्शन ३०० रुपयांवरून १,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. व्हीलचेअर, ट्रायसायकल आणि सहाय्यक उपकरणांचे वितरणही जाहीर झाले.
जागतिक दिव्यांग दिनाच्या निमित्ताने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये मंगळवारी आयोजित सन्मान सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित राहिले. सकाळी साडेदहा वाजता पोहोचलेल्या सीएम योगी यांनी दिव्यांगजणांनी लावलेल्या प्रदर्शनाचे (Exhibition) अवलोकन केले. या सोहळ्यात ५०० दिव्यांगजणांना ट्रायसायकल, व्हीलचेअर, श्रवणयंत्र (कान की मशीन) यांसह विविध सहायक उपकरणे प्रदान करण्यात आली.

