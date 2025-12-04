World Disablity Day: दिव्यांगजनांना ३०० वरून १,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन वाढ; योगींनी व्हीलचेअर वाटपासह केल्या अनेक योजना जाहीर

जागतिक दिव्यांग दिनाच्या निमित्ताने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये मंगळवारी आयोजित सन्मान सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित राहिले. सकाळी साडेदहा वाजता पोहोचलेल्या सीएम योगी यांनी दिव्यांगजणांनी लावलेल्या प्रदर्शनाचे (Exhibition) अवलोकन केले. या सोहळ्यात ५०० दिव्यांगजणांना ट्रायसायकल, व्हीलचेअर, श्रवणयंत्र (कान की मशीन) यांसह विविध सहायक उपकरणे प्रदान करण्यात आली..दिव्यांगजणांची संकल्पशक्तीसमारंभाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, दिव्यांगजणांची संकल्पशक्ती आणि आत्मबळ संपूर्ण जग स्वीकारते. त्यांनी सांगितले की, भारताच्या ऋषी परंपरेने कधीही शारीरिक रचनेला सामर्थ्याचा आधार मानले नाही..संत सूरदास आणि जगातील अनेक उदाहरणे दाखवून देतात की, थोडीशी मदत मिळाल्यास दिव्यांगजन असाधारण कार्य करू शकतात. अनेकदा कुटुंब अनवधानाने दिव्यांग मुलांकडे दुर्लक्ष करते, ज्यामुळे ते नैराश्यग्रस्त होतात. जर त्यांना थोडासाही आधार मिळाला, तर ते आयुष्यात मोठे यश मिळवू शकतात..त्यांनी उदाहरण दिले की, उत्तर प्रदेशात क्रीडा विभागाचे सचिव पॅरालिम्पिकमध्ये पदक जिंकलेले आहेत आणि चित्रकूटमध्ये मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) हे दृष्टिबाधित असूनही यशस्वीरित्या आयएएस अधिकारी म्हणून काम करत आहेत..सीएम योगी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्याचे काम केले. पूर्वी 'विकलांग' हा शब्द नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करत होता, पण आता 'दिव्यांग' बोलून सन्मानाची भावना वाढवली गेली आहे..पेंशनमध्ये ३०० रुपयांवरून वरून १००० रुपयापर्यंत वाढमुख्यमंत्री योगी यांनी दिव्यांगजनांसाठी केलेल्या कार्याची माहिती दिली. २०१७ पूर्वी प्रदेशात केवळ ८ लाख दिव्यांगजनांना पेन्शन मिळत होती आणि त्याची रक्कम फक्त ३०० रुपये इतकी होती. आज उत्तर प्रदेशात ११ लाख दिव्यांगजनांना पेन्शन मिळत आहे आणि ही रक्कम वाढवून १,००० रुपये करण्यात आली आहे. हे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात..Pushkar Singh Dhami : ‘नीती आयोगा’त अव्वल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत देशात पहिला क्रमांक; उत्तराखंडला ‘विकासाचे मॉडेल राज्य’ बनवण्याचा धामींचा संकल्प”.पूर्वी व्हीलचेअर, ट्रायसायकल आणि अन्य उपकरणे मिळवणे खूप कठीण होते. २०१४ नंतर अलिम्को कानपूर आणि जीडीआरसी (GDRC) या संस्थांना मजबूत करून उपकरण वितरणाची प्रक्रिया वेगवान झाली. सरकारने आता प्रत्येक मंडळ मुख्यालयात जीडीआरसी केंद्र उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून दिव्यांगजणांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.