Pig: जगभरात सर्वाधिक वराह कोणत्या देशात आहेत? भारतातले कोणते राज्य आहे आघाडीवर?

जगभरात मांस उत्पादनासाठी डुक्कर पालन हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेत याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. सध्या जगभरात डुकरांची लोकसंख्या सुमारे ७८ कोटी आहे. जगात सर्वाधिक डुकरे चीनमध्ये आढळतात. जगातील एकूण डुक्कर लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मा भाग चीनमध्ये आहे. आकडेवारीनुसार, चीनमध्ये सुमारे ४०-४५ कोटी डुकरे आहेत. चीननंतर डुक्कर पालनात युरोपियन युनियन (विशेषतः जर्मनी, स्पेन, डेन्मार्क, फ्रान्स, पोलंड) आणि अमेरिकेचा क्रमांक लागतो. आशियामध्ये चीननंतर व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्सचा नंबर लागतो..डुकरांबद्दल सामान्य लोकांना हेच माहीत आहे की, ते मांसासाठी पाळले जातात. तसेच, ते शेतात किंवा जंगलात राहतात आणि घाणीत लोळतात. पण त्यांच्याबद्दल अशा अनेक अनोख्या आणि खास गोष्टी आहेत, ज्या फार कमी लोकांना माहीत आहेत. मुळात डुकरं खूप स्वच्छ प्राणी असतात.. ते त्यांच्या राहण्याची जागा घाण करत नाहीत. ते शौच करण्यासाठी वेगळी जागा निवडतात, म्हणजेच त्यांना 'टॉयलेट ट्रेनिंग' दिले जाऊ शकते. ते माती किंवा चिखलात लोळण्याचे कारण घाण नसून थंडावा मिळवणे आणि त्वचेचे ऊन व किड्यांपासून संरक्षण करणे असते. डुकरांच्या शरीरात घामाच्या ग्रंथी खूप कमी असतात, म्हणून ते माती किंवा पाण्यात जाऊन शरीराचे तापमान कमी करतात..आसाममध्ये सर्वाधिक डुकरेभारतात आसाम राज्यात डुकरांची संख्या सर्वात जास्त आहे. २०१९ च्या पशुधन जनगणनेनुसार आसाममध्ये २१ लाखांहून अधिक डुकरे आहेत. आसामनंतर झारखंड (१२.८ लाख) आणि मेघालय (७.१ लाख) यांचा क्रमांक लागतो. या तीन राज्यांमध्ये देशाच्या एकूण डुक्करसंख्येचा मोठा भाग आहे. ईशान्य भारतात डुक्कर पालन एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे, जो ग्रामीण आणि आदिवासी समुदायांच्या उपजीविकेचा मुख्य स्त्रोत आहे. भारतात डुकरांची एकूण संख्या सुमारे ९०.६ लाख आहे. गेल्या दशकाच्या तुलनेत या संख्येत थोडी घट झाली आहे. डुकराच्या मांसाची (पोर्क) मागणी विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि शहरी भागात सातत्याने वाढत आहे. त्यात उच्च प्रथिने असल्यामुळे परदेशी बाजारपेठेतही त्याला मागणी आहे..डुकरांबद्दल माहिती नसलेल्या गोष्टीशास्त्रज्ञांनी शोधून काढले आहे की, डुकरे २० पेक्षा जास्त प्रकारचे आवाज काढू शकतात. त्यांचे गुरगुरणे, किंचाळणे आणि इतर विविध आवाज एका 'भाषे'सारखे असतात, ज्यातून ते भावना आणि धोक्याची सूचना देतात. ते आरशात स्वतःला ओळखू शकतात. ही क्षमता खूप कमी प्राण्यांमध्ये असते, म्हणजेच त्यांच्यात स्व-जागरूकता (self-awareness) आढळते. डुकरांचे डोळे त्यांच्या डोक्याच्या बाजूला असतात, ज्यामुळे त्यांना आजूबाजूचे पूर्ण दृश्य पाहता येते. जरी ते खूप दूरचे स्पष्ट पाहू शकत नसले तरी, त्यांची परिघीय दृष्टी (peripheral vision) उत्कृष्ट असते. ते कुटुंबासारख्या समूहात राहतात, जिथे माद्या आणि त्यांची पिल्ले एकत्र राहतात..भावना अनुभवू शकतातडुकरे मत्सर, आनंद, दुःख आणि प्रेम अशा भावना अनुभवू शकतात. डुकरे भावनिक बंध तयार करतात. जसे की, मादी डुक्कर पिल्लांना लोरीसारखा आवाज काढून शांत करते. पिल्ले आईला ओळखतात. त्यांची स्मरणशक्ती अद्भुत असते. डुकरे रस्ते, चेहरे आणि अगदी माणसांनाही अनेक वर्षांपर्यंत लक्षात ठेवू शकतात. शास्त्रज्ञांचे मत आहे की, डुकरे खूप बुद्धिमान प्राणी आहेत. त्यांची बुद्धिमत्ता कुत्र्यांच्या आणि अगदी लहान मुलांच्या बरोबरीची असते. शरीराच्या तुलनेत त्यांच्या मेंदूचा आकार चांगला असतो. एका प्रौढ डुकराचा मेंदू सुमारे १८०–१९० ग्रॅम असतो. ते आरशात स्वतःला ओळखू शकतात, संख्या ओळखू शकतात आणि युक्त्या शिकू शकतात..प्रेमसंबंध कसे बनवतातडुकरे खूप सामाजिक प्राणी आहेत. ते समूहांमध्ये राहतात आणि आपसात मैत्री/प्रेमाचे नाते विकसित करतात. नर डुक्कर मादीला आकर्षित करण्यासाठी गुरगुरण्यासारखे आवाज काढतात, जमीन खणतात आणि त्यांच्या गंधाने संकेत पाठवतात. जेव्हा मादी तयार होते, तेव्हा ती विशिष्ट आवाज काढते आणि नराला जवळ येऊ देते. मिलनाचा (mating) कालावधी काही मिनिटांपासून ते अर्ध्या तासापर्यंत असू शकतो. गर्भाधारणा होण्याची शक्यता वाढावी यासाठी नर जास्त वेळ थांबतो. नर डुक्कर सहसा अनेक माद्यांसोबत संबंध बनवतो. मादी प्रजनन काळात अनेक नरांना आकर्षित करू शकते..'राणी डुक्कर' काय असते?सामान्यतः, शेतकरी किंवा पशुपालक अशा मादी डुकराला 'राणी डुक्कर' म्हणतात जी मुलांना जन्म देते आणि वारंवार प्रजनन करते. अशा मादी डुकरांना खूप मौल्यवान मानले जाते, कारण त्या संपूर्ण कळपाची लोकसंख्या वाढवतात. जंगली किंवा पाळलेल्या कळपात अनेकदा एक अनुभवी आणि जास्त वयाची मादी डुक्कर नेतृत्व करते. ही कळपाला अन्न शोधण्यात आणि सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शन करते. काही ठिकाणी लोक यालाही 'राणी डुक्कर' म्हणतात. एक 'राणी डुक्कर' तिच्या जीवनकाळात ६०-७० पिल्लांना जन्म देऊ शकते. चांगल्या जातीची राणी डुक्कर ही पशुपालकाची सर्वात मोठी मालमत्ता असते..