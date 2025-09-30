Karnataka Government: कर्नाटकच्या आदेशाविरोधात ‘एक्स’ न्यायालयात धावले; सोशल मीडिया हटवण्याच्या अधिकारावर टीका!

नवी दिल्ली : समाज माध्यमांवरील मजकूर हटविण्याचा अधिकार कर्नाटक सरकारच्यावतीने अधिकाऱ्यांना देण्याबाबतच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे ‘एक्स’च्या वतीन सोमवारी सांगण्यात आले. .याबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणी ‘एक्स’ने त्यांच्या अधिकृत हँडलवरून म्हटले आहे की, पोलिस अधिकाऱ्यांनी ‘सहयोग’ नावाच्या पोर्टलमार्फत मनमानी पद्धतीने मजकूर हटवण्याचे आदेश देणे हे देशातील नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे..‘‘आम्ही भारतीय कायद्याचा आदर करते आणि त्याचे पालनही करते. मात्र, या आदेशात आमच्या याचिकेतील मुख्य घटनात्मक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे अशाच प्रकारच्या एका खटल्याच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने देण्यात आलेल्या अलीकडील एका निर्णयाशी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला निर्णय हा विसंगत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या यंत्रणेला घटनाबाह्य ठरवले होते,’’ असे ‘एक्स’ने सोमवारी म्हटले..नियमन आवश्यक’कर्नाटक सरकारने मजकूर हटविण्याबाबत अधिकाऱ्यांना दिलेल्या अधिकारांविरोधात ‘एक्स’ने दाखल केलेली याचिका गेल्या बुधवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. समाज माध्यमांचे नियमन करणे आवश्यक आहे, विशेषतः महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत ते अत्यंत गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. .X Petition : इथे अमेरिकेचे कायदे चालणार नाहीत, भारतातील नियमांप्रमाणे काम करावे लागेल; उच्च न्यायालयाने 'एक्स' ची याचिका फेटाळली .तर या निर्णयामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना मनमानी आदेश देण्याचा अधिकार मिळेल, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे, असा युक्तिवाद ‘एक्स’च्या वतीने करण्यात आला. ही नवी यंत्रणा कायद्याच्या कक्षेत नाही. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन करते आणि भारतीय नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा आणते, असा दावाही एक्सच्या वतीने करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.