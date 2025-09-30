देश

Karnataka Government: कर्नाटकच्या आदेशाविरोधात ‘एक्स’ न्यायालयात धावले; सोशल मीडिया हटवण्याच्या अधिकारावर टीका!

Social Media Law: कर्नाटक सरकारने सोशल मीडिया मजकूर हटवण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना दिल्याविरोधात ‘एक्स’ न्यायालयात धाव घेत आहे. ‘एक्स’ने हा निर्णय नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात असल्याचा दावा केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : समाज माध्यमांवरील मजकूर हटविण्याचा अधिकार कर्नाटक सरकारच्यावतीने अधिकाऱ्यांना देण्याबाबतच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे ‘एक्‍स’च्या वतीन सोमवारी सांगण्यात आले.

