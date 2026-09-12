Xi Jinping दिल्लीत दाखल; सोबत काय आणले? 15 हजार पोलीस, ‘भयानक’ ताफा अन् खास कार-विमान

नवी दिल्ली : १८व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग शनिवारी (१२ सप्टेंबर) नवी दिल्लीत दाखल झाले. त्यांचे विमान पालम हवाई तळावर उतरले. २०१९ नंतर प्रथमच भारत दौऱ्यावर आलेल्या शी जिनपिंग यांच्या या भेटीकडे भारतासह संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या दौऱ्यात ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेणार आहेत..शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याची तयारी त्यांच्या आगमनाच्या काही दिवस आधीपासूनच सुरू होती. त्यांच्या सुरक्षेसाठी चीनचे विशेष पथक आधीच दिल्लीत दाखल झाले होते. विमानतळापासून हॉटेलपर्यंत आणि पुढे भारत मंडपमपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, या सगळ्यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले ते त्यांच्या खास वाहनाने..शी जिनपिंग यांची खास चिलखती ‘हाँगकी N701’परदेशी राष्ट्रप्रमुख भारतात येताना अनेकदा स्वतःची विशेष वाहने आणि सुरक्षा उपकरणे सोबत आणतात. शी जिनपिंग यांच्या दौऱ्यातही याचीच प्रचिती आली. त्यांच्या वापरासाठी चीनची विशेष ‘हाँगकी N701’ चिलखती लिमोझिन दिल्लीत आणण्यात आली आहे.ही केवळ आलिशान कार नसून चीनच्या सर्वोच्च नेतृत्वासाठी तयार करण्यात आलेले विशेष सुरक्षा वाहन आहे. अहवालानुसार, या वाहनात मजबूत चिलखत, बुलेटप्रूफ काचा आणि बुलेटप्रूफ टायर आहेत. अत्यंत संवेदनशील परिस्थितीतही राष्ट्राध्यक्षांचे संरक्षण करता यावे, यासाठी वाहनाची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्लीतील शी जिनपिंग यांचा प्रवास करणारी ही कार त्यांच्या सुरक्षेची फिरती ढाल म्हणून काम करणार आहे..विशेष विमानातून दिल्ली गाठलीशी जिनपिंग विशेष विमानाने नवी दिल्लीत आले. चिनी राष्ट्राध्यक्ष परदेश दौऱ्यांसाठी सामान्यतः एअर चायनाच्या बोईंग ७४७-८ विमानाचा वापर करतात. हे विमान राष्ट्राध्यक्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले असून त्यात अतिरिक्त दळणवळण आणि सुरक्षा सुविधा आहेत. मात्र, विमानातील संपूर्ण सुरक्षा तंत्रज्ञान सार्वजनिक केले जात नाही.शी जिनपिंग यांच्यासोबत चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरो स्थायी समितीच्या सदस्या आणि केंद्रीय कार्यालयाच्या संचालक काय ची, तसेच पॉलिटब्युरो सदस्य आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी भारतात आले आहेत. त्यांच्यासोबत मोठे चिनी व्यावसायिक शिष्टमंडळही दाखल झाले आहे..BRICS Summit: भारतातल्या ब्रिक्स परिषदेमुळे अमेरिका अस्वस्थ! गरळ ओकत म्हटलं, ''सहभागी देशांना युद्धच विभागून टाकेल'' .हॉटेलपासून संपूर्ण मार्गावर कडेकोट सुरक्षाशी जिनपिंग यांच्या आगमनापूर्वीच चिनी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुक्कामाच्या हॉटेलची तसेच परिसराची पाहणी केली होती. भारतीय सुरक्षा यंत्रणा चिनी सुरक्षा पथकासोबत समन्वय साधून काम करत आहे. त्यांच्या हॉटेलमध्ये विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली असून, ते ज्या मजल्यावर राहणार आहेत, तेथून छतापर्यंत आणि तळमजल्यापर्यंत सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. हॉटेल कर्मचाऱ्यांचीही पडताळणी करण्यात आली आहे.विमानतळ ते हॉटेल आणि हॉटेल ते भारत मंडपम या मार्गांची आधीच निश्चिती करण्यात आली होती. या मार्गांवर सुरक्षा व्यवस्थेची रंगीत तालीमही घेण्यात आली..हॉटेलच्या हवाई क्षेत्रावरही विशेष नजरशी जिनपिंग यांच्या सुरक्षेसाठी जमिनीवरील व्यवस्थेसोबतच हवाई क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यांच्या सुमारे २४ तासांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान हॉटेल परिसरात तात्पुरता ‘नो-फ्लाय झोन’ लागू करण्यात आल्याचे टीओआयच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सीबीआरएन म्हणजेच रासायनिक, जैविक, किरणोत्सर्गी आणि आण्विक धोक्यांच्या शक्यतेच्या दृष्टीने विशेष तपासणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.१५ हजार पोलीस आणि २०० निमलष्करी तुकड्याब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी दिल्लीत व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. सुमारे १५ हजार दिल्ली पोलीस कर्मचारी आणि २०० निमलष्करी तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ५०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञानही वापरण्यात आले आहे. दिल्लीला विविध सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये विभागून या भागांवर विशेष निगराणी ठेवण्यात येत आहे..BRICS Summit 2026 : पीएम मोदींनी पुतिन यांना भेट दिलेला 'तिरुक्कुरल' ग्रंथ काय आहे? जाणून घ्या संत तिरुवल्लुवर यांचा इतिहास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.